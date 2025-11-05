¿Por qué líderes europeos han declinado asistir a cumbre de CELAC? Estos gobernantes sí vendrán

El presidente francés, Emmanuel Macron, no piensa acudir a la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) prevista para este fin de semana en Santa Marta, Colombia. "No está previsto", respondieron este martes fuentes del Palacio del Elíseo al ser preguntadas si el presidente francés acudiría a la cita en la ciudad caribeña, sin aclarar las razones de esa decisión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por parte europea, tampoco asistirán el canciller alemán, Friedrich Merz, ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En los dos casos, han explicado su ausencia por razones de agenda y por la poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno.

La última cumbre de estas características tuvo lugar en Bruselas hace dos años, tras ocho años sin haberse organizado. La agenda, que contempla dos sesiones de trabajo, abordará la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones ecológica y digital, y la lucha conjunta contra la delincuencia organizada, la corrupción y el tráfico de drogas y personas, además de explorar nuevas vías de colaboración para promover la paz, la seguridad y la prosperidad.



Con más de mil millones de personas, la CELAC y la UE representan juntas el 14% de la población mundial, el 21% del PIB global y un tercio de los miembros de las Naciones Unidas. Las relaciones de la UE con América Latina y el Caribe (ALC) como asociación estratégica se remontan a 1999, cuando se celebró en Río de Janeiro la primera cumbre birregional UE-ALC.



Desde la creación de la CELAC en 2010, se han celebrado tres cumbres UE-CELAC en 2013, 2015 y 2023. El comercio bilateral total de bienes y servicios entre las dos regiones ascendió a 395.000 millones de euros en 2022-2023 (un aumento del 45% desde 2013), según datos de la UE, que es además el tercer socio comercial de América Latina y el Caribe y su principal fuente de inversión en la región, con más de 741.000 millones de euros de inversión extranjera directa en 2022.



¿Quiénes sí asistirán a la cumbre de la CELAC?

Contará con la asistencia de solo 12 mandatarios -de 60 invitados-, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, confirmó la Cancillería colombiana. La cumbre será copresidida por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y se espera la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y de los jefes de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Uruguay, Yamandú Orsi, cuyo país hace parte de la troika de la CELAC junto con Honduras y Colombia. También han confirmado por el lado europeo los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro; Finlandia, Petteri Orpo; Países Bajos, Dich Schoof, y Croacia, Andrej Plenkovic. Igualmente, estarán los primeros ministros de Barbados, Mia Mottley; Guyana, Mark Phillips; Belice, John Briceño, y San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Publicidad

No obstante, Lula dijo que está valorando acudir a la cumbre a pesar de sus dificultades de agenda, con la intención de "defender a los países de América Latina". "La reunión de la CELAC solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina", afirmó el presidente de Brasil en una rueda de prensa con agencias internacionales.

El pasado 28 de octubre, Petro denunció en su cuenta de X "que EEUU ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre en Santa Marta con Europa". "Fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase. Y claro que, en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática, se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten", añadió el mandatario en otro mensaje el pasado lunes.

Publicidad

Sin embargo, en entrevista con Blu Radio, el vicecanciller Mauricio Jaramillo dijo que “Estados Unidos acá no toca ningunas trompetas, no toca ningunos pitos. No estoy insinuando que la venida o la no venida de algunos líderes tenga algo que ver con ese país”.

NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP