¿Cuándo será el debate de control político a la emergencia económica anunciada por Gobierno?

En medio del receso legislativo de fin de año, el Congreso de la República aprobó un debate de control político, para revisar el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno nacional. La decisión se llevó a cabo en una sesión extraordinaria que tenía como objetivo hacer el anuncio de asenso de militares y policías, pero fue aprovechada por algunos senadores para realizar críticas a la medida implementada por el Ejecutivo para hacerle frente al déficit fiscal del 2026.



La proposición que convocó al debate fue presentada por el senador Carlos Motoa, quien pidió al congreso hacer una revisión de la emergencia económica.

Según la ley quinta, la que reglamenta el funcionamiento del Congreso, la corporación puede convocar a sesiones especiales, aún cuando esté en receso, para estudiar las situaciones del Estado de Excepción.

Motoa dijo que “no podemos normalizar que el Gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta corporación. Claramente, se está vulnerando principios democráticos, se está desconociendo la decisión de una rama independiente como el Legislativo y por eso quiero que cuanto antes de convoque a este debate de control político”.



El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, indicó que “el tema nuestro no es bloquear reformas, es proteger la democracia y protegerla es darles oportunidad a todos para analicen, piensen y propongan. Y realmente el Gobierno dice que hasta que no se presente el informe pues no se puede hacer control político, pero no quiere decir que no se pueda hoy expresar cualquier senador a favor o en contra del decreto”.



¿Qué dijo el Gobierno sobre debate de control político?

Desde el Gobierno nacional se produjeron reacciones ante esta determinación del Congreso. El Ejecutivo aseguró que no se ha realizado el informe en el que se justifica las razones de la emergencia económica y que este es un requisito para poder citar al debate de control político.

Uno de los críticos a la decisión del Congreso fue el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien dijo que “corrió mucho el presidente del Congreso de la República para convocar a este debate porque el Gobierno todavía no ha radicado ante la mesa directiva del Congreso y del Senado el decreto con las justificaciones de la declaratoria de emergencia económica, que es un documento clave para poder realizar un ejercicio de control y de examen riguroso y juicioso por parte de los legisladores. Los tiempos la declaratoria de emergencia económica fueron los que se nos permitieron después del hundimiento de la ley de financiamiento. No es culpa del Gobierno que esta declaratoria coincida con las vacaciones que se dan los congresistas y con la vacancia judicial que se decreta desde las cortes”.

En la proposición aprobada en la sesión extraordinaria se dijo que todos los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro serán convocados al debate de control político y que, además, se debe desarrollar entre el 29 y el 30 de diciembre de 2025.

