Noticias Caracol  / POLÍTICA  / ¿Cuándo será el debate de control político a la emergencia económica anunciada por Gobierno?

¿Cuándo será el debate de control político a la emergencia económica anunciada por Gobierno?

El Gobierno afirmó que aún no se elabora el informe que justifica la emergencia económica, requisito indispensable para convocar el debate de control político.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de dic, 2025
¿Cuándo será el debate de control político a la emergencia económica anunciada por Gobierno?
Congreso de la República -
Colprensa

