Ley de rescate fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella: congresistas a favor y en contra

El Gobierno nacional presentó este jueves ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico enfocado en cinco puntos que buscan "desactivar la bomba de tiempo fiscal" heredada de la gestión anterior, "apretar el cinturón" y reducir el gasto del Estado. "El Gobierno anterior del presidente, Gustavo Petro, nos dejó una bomba de tiempo", dijo el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, luego que presentar la ley junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. La iniciativa, compuesta por 105 artículos, busca frenar el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas del país, establecer medidas para proteger a los sectores más vulnerables e incentivar la inversión privada. Sin embargo, la medida ha generado críticas desde varios sectores, como el Pacto Histórico, el partido Alianza Verde y el Centro Democrático.



Las críticas del Centro Democrático al proyecto

Varios congresistas del Centro Democrático han expresado sus reparos al proyecto del Gobierno. Uno de los primeros en hacerlo fue el senador Andrés Forero, quien dijo: "Apoyaré la reducción del gasto público, la disminución del estado y la eliminación y fusión de entidades. Pero los colombianos no aguantan más impuestos y no puedo acompañar la casi totalidad de las disposiciones tributarias". Forero rechazó la idea de "subir de 5% a 19% el cobro del IVA a las pólizas de salud y planes de medicina prepagada".

A esos reparos se sumaron otras figuras del partido del uribismo, como la senadora María Clara Posada, quien cuestionó los impuestos que se aplicarían a la clase media. "La clase media siempre termina pagando los platos rotos del derroche del Estado. Las familias no aguantan un impuesto más y esta Ley les mete la mano en el bolsillo de forma descarada. Votaré en contra de cualquier medida que aumente su carga", escribió. Por su parte, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, señaló: "Los colombianos esperan una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos".

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También se pronunció el presidente del Senado, Honorio Henríquez, congresista del uribismo, quien afirmó a medios de comunicación que "los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe", aunque celebró el recorte al tamaño del Estado contemplado en el proyecto.



El propio expresidente Álvaro Uribe, líder natural del uribismo, manifestó que era necesario hacer un "análisis reposado" de la propuesta antes de tomar una posición. En entrevisya con Blu Radio, Uribe contó que habló con el presidente Abelardo de la Espriella y que pidió reuniones con la bancada de su partido. "Este partido tiene un principio que se llama menos impuestos. La carga tributaria de Colombia es tan alta hoy que tiene frenada la inversión privada", dijo.



Otros congresistas se pronuncian

Por lo pronto, todo indica que el curso del proyecto en el Congreso no tendrá un trámite fácil. Además de las críticas del Centro Democrático, algunas voces de la oposición se han pronunciado. El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, afirmó que la llamada Ley de rescate busca darle facultades extraordinarias a De la Espriella para "suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos", lo que podría "dejar a 700.000 personas sin empleo en Colombia".



También se pronunció el senador del Pacto Histórico David Racero, quien hace parte de las comisiones económicas. "Esta ley de rescate económico es peor que la reforma tributaria de Carrasquilla", refiriéndose a la reforma que se presentó durante el Gobierno del expresidente Iván Duque y con su ministro Alberto Carrasquilla. "Por menos, se originó el estallido social. Así que no provoquen al pueblo".

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"El “rescate económico” de Abelardo es un golpe al bolsillo de las familias trabajadoras y la clase media", escribió Gabriel Becerra, director del Pacto Histórico. "Denuncio este modelo de ajuste que pretende cargar la crisis fiscal sobre las mayorías mientras alivia las obligaciones de los más poderosos", agregó.

Otra de las voces que han rechazado la propuesta es Ariel Ávila, de la Alianza Verde. "Abelardo de la Espriella se va en contra de la clase media y la clase trabajadora", escribió el senador, quien señaló que la propuesta "busca bajar impuestos a los grandes ricos y ponerles más a los pobres y a la clase media".

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El representante por la negritudes, Óscar Benavides, aseguró que la iniciativa del Gobierno es "una reforma tributaria disfrazada" y advirtió que no estará a favor del proyecto. "Este proyecto lo único que busca rescatar son los privilegios de los amigotes ricos de Abelardo de la Espriella. Es la fórmula de siempre: beneficios para los ricos a costa de vaciarle los bolsillos a los ciudadanos de a pie", escribió en sus redes sociales.



¿Quiénes sí están a favor?

Quien sí celebró la iniciativa fue el senador Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, el partido oficialista. "El futuro de la Patria Milagro no se negocia. La deuda desbordada que heredamos es tan monstruosa que se traga 1 de cada 3 pesos de los ingresos de la nación. Para salvar las finanzas públicas, generar empleo y reactivar el país, respaldamos la Ley del Rescate Fiscal que es un paquete de medidas valientes que enfrentan los problemas de raíz", escribió en sus redes sociales.

Si bien no forma parte del Congreso, otra de las voces que han expresado su apoyo al proyecto es el exministro de Hacienda y exprecandidato presidencial Mauricio Cárdenas, que pidió apoyar al Ejecutivo, al sostener que "hoy arranca el Gobierno de verdad", porque demostró que está listo para "sacrificar capital político" para superar la crisis fiscal. "Felicito al Gobierno por esta decisión, analizaremos específicamente cada una de las medidas propuestas, pero en términos generales el país necesita esto y el Gobierno respaldo para sacar adelante esta iniciativa", aseguró.

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