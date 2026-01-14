En vivo
Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Presidente Petro confirma fecha de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca: "Ya veremos"

Presidente Petro confirma fecha de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca: "Ya veremos"

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en Estados Unidos había sido anunciado previamente, cuando ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 14 de ene, 2026
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump
AFP

En el consejo de ministros de este miércoles, el presidente Gustavo Petro indicó que ya hay fecha para la reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, ubicada en Washington. El encuentro había sido anunciado el pasado jueves 8 de enero, cuando ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica en medio de las tensiones que había entre ambos países.

"Ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante, mi intención es que el colombiano y la colombiana en general, de cualquier lugar del país, no sufra", indicó el presidente Petro ante su gabinete. Así las cosas, dijo que la reunión quedó agendada para el martes 3 de febrero.

Luego de la conversación que sostuvo con Petro, Trump dijo que va a recibir en la Casa Blanca a su homólogo colombiano. "Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero", escribió hoy Trump en un mensaje en su red Truth Social. "Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país", concluyó.

No obstante, rememoró que Petro, en el pasado, se refirió a él de diferentes maneras, entre las que dijo que el mandatario colombiano lo "llamó dictador". No obstante, aseguró que veía con buenas ojos la reunión y eventual reconciliación. "Ayer se puso en contacto conmigo a través de intermediarios y dijo que queire reunirse. Me parece bien, me he reconciliado con gente antes, así que vamos a tener una reunión y, de hecho, tuvimos una buena conversación", dijo el presidente de los Estados Unidos en su momento.

Noticia en desarrollo...

