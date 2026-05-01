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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro dice que no quiere cambiar la Constitución del 91, sino agregar “dos capítulos”

Presidente Petro dice que no quiere cambiar la Constitución del 91, sino agregar “dos capítulos”

Según el mandatario, la Carta Magna es “el verdadero tratado de paz del pueblo colombiano” y “no es necesario cambiarla”, al hacer un nuevo llamado a la Asamblea Nacional Constituyente.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de may, 2026
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Presidente Petro dice que no quiere cambiar la Constitución del 91, sino agregar “dos capítulos”
Colprensa

El presidente Gustavo Petro volvió a instar a los ciudadanos a apoyar una Asamblea Nacional Constituyente, afirmando que no busca cambiar la Constitución del 91, sino agregar dos capítulos que, según él, le hacen falta.

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“Las normas dicen que se necesitan 2,5 millones de firmas válidas, es decir 5 millones de firmas recogidas” y “cualquiera puede bajar de las redes el formulario oficial, reproducirlo en papel oficio y sacar las firmas válida”, dijo el mandatario en el discurso que ofreció en Medellín este 1 de mayo, en el Día Internacional del Trabajo. (Lea también: CNE ratifica que campaña Petro Presidente violó los topes de financiación)

“Dos capítulos más que le hacen falta a la Constitución”

Reformas sociales ya y cero corrupción solo podemos alcanzarlas a través de una Asamblea Nacional Constituyente”, expresó el presidente Petro.

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Añadió que los colombianos tienen “derecho a reformar el sistema político, se acaba el clientelismo, no más vagabundos comprando votos por ahí, no más ciudadanas y ciudadanos vendiendo por necesidad su voto. El derecho a que la corrupción tenga el peor castigo posible”.

Y ello, sostuvo, no se hará “cambiando la Constitución de 1991, no es necesario cambiarla. Lo que queremos es agregarle dos capítulos: uno el capítulo de los actos legislativos que hagan realidad los derechos fundamentales del pueblo de Colombia, individual, social y colectivamente; y otro con la reforma del sistema político que arrincone definitivamente, penal y socialmente, la corrupción en Colombia”.

“Dos capítulos más que le hacen falta a la Constitución, este es el objetivo para este año, antes de que termine”, dijo Petro, quien espera entregar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente “al Congreso de la República, el día de mi último discurso como presidente de la República”, el 20 de julio, cuando se posesione un nuevo Senado y Cámara.

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