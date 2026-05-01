Los detalles de la misteriosa muerte de un egipcio dentro de un hotel en Medellín: ¿qué pasó?

Las autoridades en Medellín investigan una nueva muerte de un ciudadano extranjero que se encontraba en la ciudad de la eterna primavera. Un egipcio fue hallado sin vida dentro de su habitación de hotel en la mañana de este jueves 30 de abril. Este caso ocurre apenas un año después del fallecimiento de otro extranjero que habría muerto en su apartamento de El Poblado.



Esta vez las pesquisas se centran alrededor de la muerte de Aly Osama Ibrahim Sayeh Ahmed, un ciudadano egipcio de 33 años de edad. El macabro hallazgo fue reportado a las 11:16 de la mañana del último día de abril por la administradora del edificio Vento Molino, ubicado en el sector Belén-La Palma.

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De acuerdo con el informe, conocido por Noticias Caracol, Sayeh Ahmed estaba hospedándose en este punto de la ciudad antioqueña desde el 31 de marzo. El compromiso que había entre la arrendataria y el extranjero es que debía entregar el apartamento a las 11 en punto, pero el hombre nunca salió para cumplir con la cita convenida. La administradora, al notar esta anomalía, fue al inmueble a verificar y encontró el cuerpo sin vida del inquilino.



La posición del cuerpo al momento del hallazgo

El terrible hallazgo fue alertado a través de una llamada a la línea de emergencia 123. Una patrulla de la Policía llegó al lugar. Desde la escena se tuvo que solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos, pues el cuerpo estaba obstaculizando la entrada al apartamento. Una vez se pudo resolver el inconveniente, el personal del CTI de la Fiscalía ingresó para adelantar actos urgentes y llevar el cadáver a Medicina Legal.



Las autoridades detallan que la causa de muerte de este ciudadano extranjero que se encontraba en tierras colombianas está pendiente por establecer. Entre tanto, este caso recuerda a un hecho previo que ocurrió en marzo de 2025, cuando Roy Anthony Biscarr fue encontrado sin vida en su apartamento de El Poblado. El ciudadano, con pasaporte expedido en Estados Unidos e identificado como veterano de guerra, no presentaba signos de violencia.

Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

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