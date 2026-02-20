Delcy Rodríguez se reunió con Edwin Palma, ministro de Minas de Colombia: ¿de qué hablaron?

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes 20 de febrero en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el fin de celebrar una reunión sobre "temas de interés para ambas naciones", informó el equipo de prensa de la Presidencia venezolana. (Lea también: Venezuela y Comando Sur de EE. UU. acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico y el terrorismo)

El ministro colombiano encabeza una delegación enviada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó por teléfono y acordó celebrar "próximamente" una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro.

Palma y su equipo fueron recibidos por la líder chavista en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas.



Temas energéticos sobre la mesa

La prensa de Rodríguez indicó que el objetivo del futuro encuentro con Petro es "continuar avanzando en materia económica, energética y de seguridad".



Desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, se informó que en la reunión se avanzó “en temas clave como la importación de gas, la adecuación de infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre las dos naciones”.



“Este tipo de espacios nos permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos”, expresó el ministro Palma.

En la reunión también estuvieron presentes el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, y el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez Mendoza.

Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

El pasado 3 de febrero, Gustavo Petro dijo que, en la reunión celebrada ese mismo día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela. (Lea también: Duro relato de colombiano que estuvo preso en cárcel de Venezuela: "Es fuerte el daño psicológico")

El comercio entre Colombia y Venezuela llegó en 2025 a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1% frente a los 1.124 millones de dólares de 2024, reveló el jueves la Cámara de Comercio Colombo-venezolana, citando cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane).

El comercio entre los dos países superó en 2008 los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones entre 2019 y 2022, ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.

La recuperación comenzó en 2022, cuando el actual Gobierno colombiano reanudó las relaciones comerciales con su vecino.

