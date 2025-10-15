En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro le responde a ministro de Costa Rica tras rectificación sobre decomiso de droga

Presidente Petro le responde a ministro de Costa Rica tras rectificación sobre decomiso de droga

El Ministro de Seguridad Pública de ese país había señalado que un decomiso de cocaína anunciado por Petro correspondía a una operación entre su país y Estados Unidos y no una operación de las autoridades colombianas.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 15 de oct, 2025
Gustavo Petro y el Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora.
