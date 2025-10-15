Iván Cepeda se mantiene en la consulta del Pacto Histórico tras retiro de Daniel Quintero: esto dijo

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda anunció este miércoles en una rueda de prensa que mantiene su participación en la consulta del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre. Lo hizo horas después de que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero decidiera retirarse de esa consulta que busca definir el candidato presidencial para 2026 de esa colectividad de Gobierno, en la que también está la exministra de Salud Carolina Corcho, quien sigue firme en ese mecanismo de participación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cepeda anunció, además, que pedirán una certificación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que su participación en ese proceso no inhabilite a quien resulte ganador el 26 de octubre en la consulta del llamado Frente Amplio, que será en marzo de 2026.

Noticia en desarrollo.