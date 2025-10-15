En vivo
POLÍTICA
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Iván Cepeda se mantiene en la consulta del Pacto Histórico tras retiro de Daniel Quintero: esto dijo

Iván Cepeda se mantiene en la consulta del Pacto Histórico tras retiro de Daniel Quintero: esto dijo

El senador y precandidato presidencial anunció este miércoles que pedirán al Consejo Nacional Electoral un concepto para que certifique que el ganador de la consulta del 26 de octubre pueda participar en la consulta del llamado Frente Amplio en marzo de 2026.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 15 de oct, 2025
Iván Cepeda.
Colprensa

