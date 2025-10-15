En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
TRUMP
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEO| Muere un conductor en su Xiaomi SU7 luego de un fallo eléctrico tras choque

VIDEO| Muere un conductor en su Xiaomi SU7 luego de un fallo eléctrico tras choque

Un hombre de 31 años murió en China tras chocar su auto Xiaomi, que se incendió tras el impacto. Las puertas electrónicas se bloquearon, impidiéndole escapar del vehículo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Hombre murió luego de que se bloquearon las puertas del carro en China
Aunque llegaron algunas personas para socorrer al hombre, se bloquearon las puertas del vehículo.
X: @CNEVhome

Publicidad

Publicidad

Publicidad