VIDEO| Muere un conductor en su Xiaomi SU7 luego de un fallo eléctrico tras choque

La madrugada del 13 de octubre, alrededor de las 3:16 a.m., un trágico accidente en la avenida Tianfu de Chengdu, la metrópolis más grande del occidente de China, puso en duda la seguridad de los vehículos eléctricos. El siniestro involucró a un Xiaomi SU7 Ultra y resultó en la muerte de su conductor, un hombre de 31 años identificado por su apellido Deng. La víctima quedó atrapada dentro del automóvil mientras este era consumido por las llamas.



¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con los informes preliminares, el conductor impactó contra otro carro y el vehículo comenzó a incendiarse de inmediato tras el fuerte golpe. Varios testigos se detuvieron para intentar socorrer al conductor. Los videos de los hechos muestran cómo los presentes intentaron desesperadamente abrir las puertas del automóvil, en vista de que no lo consiguieron, trataron de romper las ventanas golpeándolas con los codos y las piernas, sin lograr su objetivo. A pesar de sus esfuerzos el calor y la intensidad del fuego impidieron el rescate.

El fallo crucial para socorrer al hombre fue que el sistema de apertura de puertas no respondió. Una vez que el incendio fue extinguido por los bomberos, solo quedaba el chasis. Para acceder al interior y recuperar el cuerpo, las puertas debieron ser cortadas utilizando martillos y sierras eléctricas, pues no podían abrirse manualmente.

El fallo que le costó la vida

Aunque la policía local ha señalado que el conductor presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro, lo cual pudo haber contribuido a la pérdida de control, la atención se ha centrado rápidamente en la funcionalidad de las manijas electrónicas del SU7. Este tipo de mecanismo, que se popularizó con el Tesla Model S y ha sido adoptado por gran parte del segmento premium de vehículos eléctricos, requiere energía eléctrica para operar. En caso de una pérdida de corriente, como la que podría ocurrir tras un accidente grave, estas manijas pueden dejar de funcionar, dejando a los ocupantes atrapados.



Xiaomi ha comunicado previamente que el SU7 está equipado con un mecanismo manual de apertura de puertas diseñado para emergencias. No obstante, este trágico suceso ha desatado una gran preocupación entre el público, ya que se está exigiendo mayor claridad sobre cómo operan estos sistemas en situaciones críticas y cuándo fallan.

Es importante destacar que este no es el primer accidente mortal que involucra a este modelo de la marca china. A finales de marzo, otro SU7 que circulaba en modo de conducción inteligente chocó contra un obstáculo, se incendió y causó la muerte de tres estudiantes universitarios. En aquella ocasión, publicaciones en redes sociales sugirieron que las víctimas tampoco lograron escapar porque las puertas no pudieron abrirse.



