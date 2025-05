Presidente Petro pide al Senado nueva votación de consulta popular y llama a movilizaciones en paz

El presidente colombiano, Gustavo Petro, le pidió este miércoles al Senado "poner de nuevo en votación la consulta popular" sobre la reforma laboral, que esa corporación hundió, e instó a las organizaciones sociales a reunirse "en cabildo abierto en todos los municipios" del país. "Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular", expresó Petro en una alocución grabada desde China, donde el jefe de Estado lleva a cabo una visita de Estado y donde este miércoles firmó el ingreso de Colombia a l Ruta de la Seda China.

El mandatario colombiano también convocó a los ciudadanos, "bajo la espada de (el libertador Simón) Bolívar", a reunirse "en cabildo abierto", en "la plaza, en donde puedan". "Llegó la hora del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, alegre y no ejercerá violencia sobre nadie", agregó el mandatario.

Como la consulta popular, el cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana que está estipulado en la Constitución Política de Colombia. Este mecanismo, según la ley que lo reglamenta, estipula que "el pueblo" se reúna "para discutir libremente sobre los asuntos que le interese o afecte". Mediante el mismo se pretende "ampliar los escenarios de participación de los ciudadanos y, en concreto, que la comunidad política de manera directa y pública intervenga y decida acerca de los asuntos propios de la respectiva población".

Para esas reuniones, el presidente ordenó, "como jefe de las Fuerzas Militares y policiales de Colombia, no levantar una sola arma contra el pueblo, es una orden de su comandante". "Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito (también) al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, ningún vidrio y ninguna persona", insistió el mandatario.

A altas horas de la noche de este miércoles, se reportaron los primeros bloqueos en Bogotá. Hacia las 10 p.m. había unos 40 manifestantes en el sur de la ciudad y también había una movilización que se desplazaba desde el Concejo de Bogotá hasta la zona del Parkway. No obstante, ambas convocatorias concluyeron horas más tarde sin altercados.



La primera reacción de Petro

El Senado denegó este miércoles la realización de la consulta popular con la que el Gobierno del presidente Petro buscaba tramitar la reforma laboral, luego de que esta iniciativa se hundiera en marzo pasado en una comisión de esa misma corporación legislativa. Con 49 votos en contra y 47 a favor, la plenaria decidió que no se realice la iniciativa del Gobierno, que tachó lo ocurrido en el Congreso como "fraudulento" y acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al secretario general, Diego González, de "incurrir en delitos".

Más temprano, minutos después de que se confirmó el hundimiento de la consulta, Petro señaló en su cuenta de X que la iniciativa "no se hundió" sino que "la hundieron con fraude". En una serie de trinos, el jefe de Estado acusó a Cepeda de ingresar "los votos que la hacían mayoría" y que, acto seguido, "cerró la votación". "Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir", sentenció.

Con la diferencia de solo dos votos, los senadores le dijeron No a la propuesta que buscaba llevar 12 preguntas a las urnas para reformar la legislación laboral colombiana, unos resultados que desataron gritos y caos dentro del recinto legislativo y acusaciones de "fraude" y "trampa" también fuera de este.

Petro le presentó oficialmente al Senado el pasado 1 de mayo, en el Día del Trabajo, las 12 preguntas que quería llevar a las urnas y que, entre otros, abordaban temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud, incluidos los dolores menstruales, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización. Pero para recibir luz verde la propuesta -que la oposición tachaba de un "capricho político" y una amenaza para el empleo- necesitaba mayoría simple en el Senado.

Ante el hundimiento, Petro propuso "la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente". Y agregó que, como presidente de la República, le ordena a la fuerza pública "no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo". "Su presencia debe ser a la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía Conservar la paz y la alegría", aclaró.

El jefe Estado concluyó diciendo que "ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir, de acuerdo a la Constitución". "Al pueblo no se le silencia con trampa", sentenció, y finalizó: "Estoy listo para lo que el pueblo decida".

En otra publicación,el presidente reiteró su denuncia de "fraude". Y afirmó: "El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora".



El altercado en el Senado y lo que viene

Luego de la votación, hubo momentos de tensión en el recinto del Congreso porque los senadores afines al Gobierno y el ministro del Interior, Armado Benedetti, empezaron a gritar y a manotear contra los opositores a la iniciativa, que les respondieron de la misma forma.

Benedetti, quien este martes se mostraba "optimista" a recibir el visto bueno de los senadores, acusó al presidente de esa cámara, Efraín Cepeda, de cerrar la votación "cuando vio que iban ganando" y al secretario general de agregar un voto por el No una vez se había cerrado la votación. El ministro aseguró tener pruebas de estas supuestas trampas y que llevaría el caso a instancias de la justicia, pero hasta el momento solo compartió en sus redes sociales un video en el que aparece él mismo golpeando, entre gritos, la mesa del secretario del Senado al cierre de la votación.

Por su parte, el secretario general Diego González afirmó que no hubo fraude. "El secretario es el notario de la corporación. El secretario no vota ni manipula votos, simplemente cuenta los votos y anuncia el resulto. Hoy, como en todas las sesiones, se votó. Una vez se cierra el registro electrónico, el presidente (del Senado) deja abierto el registro para los que pueden votar de manera manual porque no pudieron hacerlo de manera electrónica".

El presidente del Senado no se ha pronunciado y, según se conoció, la bancada del Gobierno, liderada por el partido Pacto Histórico, fue citada a la Casa de Nariño a una reunión extraordinaria con el gabinete presidencial.

Por ahora, el Senado revivió la reforma laboral que había archivado la Comisión Séptima a través de una figura conocida como una apelación, aprobada de forma mayoritaria antes del hundimiento de la consulta popular. Se conoció que ese proyecto pasará ahora a la Comisión Cuarta, cuya presidenta es la senadora Angélica Lozano.

