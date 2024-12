Presidente Petro posesionó como nuevo procurador a Gregorio Eljach: "Es un hecho apoteósico"

Este viernes, 20 de diciembre de 2024, el presidente Gustavo Petro posesionó a Gregorio Eljach como procurador general de la Nación. El acto simbólico se llevó a cabo en Riohacha, en La Guajira. Eljach será el reemplazo de Margarita Cabello, quien terminará su periodo en la entidad en enero de 2025.

Minutos antes de su posesión, Gregorio Eljach habló con Noticias Caracol en vivo sobre su nuevo rol como líder de la Procuraduría.

“Esto es un hecho apoteósico. No creí que la convocatoria fuera a ser tan abrumadora. Está aquí Colombia entera: el establecimiento, el sector privado, la academia, los medios, la comunidad, sobre todo los wayú, que me pertenecen mucho. Creo que, a partir de hoy, cuando tome funciones, el 15 de febrero, vamos a iniciar una nueva época, una nueva era, un nuevo estilo muy marcado por lo social y muy centrado en el cumplimiento de las funciones esenciales de la Procuraduría, lo disciplinario, la intervención judicial y la prevención con proyección hacia un demonio que nos acongoja a todos: la corrupción”, aseguró Gregorio Eljach.

¿Qué hará Eljach como nuevo procurador general de la Nación?

En este tema, el funcionario ahondó sobre la estrategia que se implementará en la Procuraduría para tratar los temas más urgentes que agobian a los colombianos, como es el caso del escándalo en la UNGRD por la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.

“Ya la procuradora viene actuando eficientemente en todo lo que ha sucedido en estos años. Es continuar, continuar vigilante, tener un equipo muy preparado, que lo hay, tener vocación de perseguir a los corruptos y sacar adelante el plan de desarrollo que a nosotros también nos compete”, indicó.

Sobre las críticas de su elección y los señalamientos de su cercanía con políticos y hasta el presidente Petro, Eljach dejó en claro que “a mí me conocen quienes me conocen y saben que yo soy de Gregorio Eljach y de mi mamá, de nadie más, de bolsillo jamás. Ustedes lo saben, comuníqueselo al país entero que tienen un hombre de carácter, un hombre preparado para esta y muchas más responsabilidades. Y así lo van a entender cuando yo comience, no cuando termine”.

El nuevo procurador acotó que en su cargo representa “la unidad de la nación, a toda Colombia y en esa medida creo que es saludable. Es necesario que dialoguemos, que nos convoquemos, que hagamos armonía entre nosotros, que nos encontremos entre todos los sectores, incluyendo al Gobierno nacional, desde luego; todas las instituciones, organismos de control, las altas cortes, especialmente las que tienen que ver con la constitucionalidad de las leyes y los actos legislativos. Así que estoy dispuesto a ello, pendiente a que las circunstancias lo permitan”.

La relación de la Procuraduría con el Gobierno nacional será, según Eljach, “de autonomía absoluta e independencia total”.