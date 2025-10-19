MinDefensa reacciona tras señalamiento de Trump contra el presidente Petro: "Es un irrespeto"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó este domingo 19 de octubre a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció, a través de su red social Truth Social, que pondría fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico. En declaraciones a Noticias Caracol, el alto funcionario calificó el pronunciamiento como un "irrespeto a Colombia".

"Cualquier pronunciamiento que se haga con el señor presidente de la República, calificándolo en esos términos, es un irrespeto a Colombia. Él es el presidente de los colombianos, elegido democráticamente", aseveró el jefe de la Cartera y aseguró que, como "ministro de Defensa, puedo dar total fe de todo el empeño que tiene él para neutralizar el narcotráfico".

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...



