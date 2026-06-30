Primera reunión de empalme entre gobiernos entrante y saliente será el 2 de julio

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que la primera reunión de empalme entre los gobiernos entrante y saliente se llevará a cabo el próximo 2 de julio, a las 10:00 a.m., en la Casa de Nariño.

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Ese día, agregó, “haremos el cronograma de trabajo para realizar todo el proceso de empalme que estará centralizado en la Casa de Nariño entre los coordinadores y que tendrá una referencia en cada uno de los ministerios en los cuales se realizarán mesas de trabajo para realizar el respectivo empalme”, recalcando que “el empalme no es un debate político, no es un debate de modelos económicos y sociales, es una entrega de información que hará el gobierno saliente al gobierno entrante”.

“No admitimos ningún tipo de coacción ni amenaza de investigaciones. Consideramos que si existe alguna inquietud por parte de representantes por parte del gobierno entrante en relación con las actividades desarrolladas por los funcionarios del gobierno actual, existen unos organismos de control ante los cuales deberán dirigirse. Pero en este proceso no aceptamos ningún tipo de coacción, de amenaza ni de irrespeto por el gobierno y fundamentalmente con el presidente de la República. Tenemos las manos limpias”, aseguró.



La información la brindó luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, instalara este 30 de junio el que ha llamado “empalme anticorrupción” que contará con 22 mesas técnicas y más de 100 expertos y facilitadores. El alto funcionario, además, emprenderá personalmente empalmes departamentales con gobernadores y alcaldes. Durante el evento, De la Espriella dijo a los asistentes que deben asumir un juramento de compromiso con la verdad, la transparencia, el rigor técnico y el servicio a Colombia. Además, que construirán un gobierno donde la corrupción no tenga cabida.



“Ya tenemos el 75 % de la información”

El vicepresidente electo, que hará el empalme con Germán Ávila, aseguró que “en este momento ya tenemos el 75 % de la información porque no dependemos de que el gobierno nos entregue información. Nosotros llevamos 7 meses recogiendo información. Hemos tenido líneas abiertas también con ciudadanos que nos han reportado varios informes. Pero naturalmente, en el marco de este proceso de empalme anticorrupción, cuando no tengamos acceso a la información, elevaremos los derechos de petición, como lo he venido haciendo yo. Lo hará cada uno de los coordinadores sectoriales que se designaron en el día de hoy”.



Por su parte, el ministro Ávila reiteró que “el proyecto progresista y el proyecto de gobierno del presidente Petro ha recibido el apoyo de 12.708.000 ciudadanos y este respaldo político no ha desaparecido, está ahí presente. Por eso creemos que este proceso hay que hacerlo en un ámbito de respeto, de cuidados, de consideración a esa realidad que representa nuestra nación en el reciente proceso electoral”.

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El funcionario también se refirió a lo expresado por el senador Iván Cepeda, sobre la advertencia que le hizo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, de una posible “desobediencia ciudadana pacífica” si no cumple con algunas condiciones. “En estos temas a quien le corresponde referirse es al senador Iván Cepeda y a su equipo de trabajo, y en estas materias el gobierno tiene la prudencia de no intervenir en los procesos políticos como le corresponde”, dijo.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL