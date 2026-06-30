Iván Cepeda lanza dura advertencia al Gobierno entrante y Rodrigo Lara le responde: esto dijeron

El excandidato Iván Cepeda le pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que renuncie a la nacionalidad estadounidense, esclarezca su colaboración con la justicia de EE. UU. y que cese “toda persecución contra el presidente Petro”, entre otras solicitudes, o de lo contrario podría emprender “la desobediencia civil pacífica”.

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El senador de oposición dio a conocer un comunicado en el que explicó el porqué de sus exigencias. En la primera le pide a De la Espriella que renuncie a la ciudadanía estadounidense porque, según Cepeda, “se hace incompatible con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”. (Lea también: De la Espriella insiste en denunciar a EE.UU. posibles acuerdos de Gobierno Petro con Clan del Golfo)

Asimismo, se refirió al caso de Alex Saab, a quien la firma de De la Espriella representó. Según Cepeda, "hace algunos días, once congresistas del Partido Demócrata (...) señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab, pudieron beneficiar a De la Espriella y que es posible que los activos que el abogado posee en los Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente".



Por otro lado, instó a las autoridades estadounidenses a que aclaren “si el señor De la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos. Esa condición pondría en tela de juicio su idoneidad para ser jefe de Estado colombiano”.



Además, pidió “cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo”, así como “cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.”.

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Iván Cepeda dijo que si De la Espriella no cumple con estas condiciones, entonces él, “como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12 millones 700 mil votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.



“El pueblo colombiano habló en las urnas”

Al ser preguntado sobre la nueva posición de Iván Cepeda, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, reiteró que el gobierno entrante respeta “el ejercicio democrático, respetamos a la oposición democrática, se les ofrecerán todas las garantías, pero hemos sido enfáticos, respetaremos la oposición democrática, no se puede combinar de ninguna manera política con alteración de orden público o formas violentas”. (Lea también: Rodrigo Lara, mininterior designado por De la Espriella, explicó cómo será relación con la oposición)

Sobre la posible desobediencia civil, Lara expresó que Cepeda “puede declararse en lo que él considere siempre y cuando se haga en el marco de la ley. Debe ceñirse a lo que dicte la Constitución y la ley”, y le recordó al opositor que “el pueblo colombiano ha hablado, habló en las urnas, el presidente electo De la Espriella ganó las elecciones y todos los colombianos debemos respetar y acatar la voluntad del pueblo soberano cuando se expresa libremente en las urnas”.

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Por su parte, el delegado para el empalme con el gobierno saliente, José Manuel Restrepo, manifestó que “lo hay que tener claro es que el presidente electo se llama Abelardo de la Espriella, fue reconocido por las distintas personas en nuestro país y hay que respetar la democracia”. (Lea también: José Manuel Restrepo pide a UNP suspender nuevos nombramientos durante transición presidencial)

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