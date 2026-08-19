Procurador Eljach dice que "no iba haber elecciones" y que "estuvieron en riesgo"

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, señaló que las elecciones presidenciales y del Congreso de la República “estuvieron en riesgo” y que -a través de la vigilancia de los entes de control- se pudo llevar a cabo el calendario de los comicios.

Eljach se refirió a este tema durante la conmemoración del ‘Día Nacional de Lucha contra la Corrupción’, evento que se desarrolló en la Universidad Externado, en Bogotá. En su discurso, habló sobre la tarea de prevenir daños fiscales que después resultan irreparables.

Puntualmente, dijo que la Procuraduría evitó que se contrataran más de 5 billones de pesos durante los últimos días de la anterior administración. Y ahondó sobre el proceso electoral que vivió Colombia en el primer semestre de este año: “Prevenir fue evitar que se siguiera abordando la administración pública para indebidamente entorpecer el proceso político que se venía desarrollando en las elecciones tanto del Congreso como presidenciales”, apuntó.



El funcionario también agregó que prevenir fue, junto Contralor y al Registrador, “haber adelantado exitosamente el programa de paz electoral, que fue el que permitió que hubiera elecciones en Colombia porque no iba haber elecciones”.



Según Eljach, todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr. “Gracias a esa actitud, de ellos dos a la que me sumé, de prevenir, de evitar, de quitar el riesgo del camino, hoy gozan el señor Presidente -en buena hora elegido legítimamente y legalmente por los colombianos- y el Congreso de la República, que estuvieron en riesgo de no haber cumplimiento del calendario electoral”.

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Finalmente, añadió que “Colombia sabe a qué me refiero y no voy a recordar esos momentos de angustia, de zozobra, de desazón, de perplejidad tanto institucional como personal”.

Eljach habla sobre la prevención

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Durante su discurso, ​​​Eljach Pacheco anunció la creación de un grupo élite para proponer “una forma menos demorada, para adelantar, en menos tiempo un proceso disciplinario cuando haya lugar a ello”.

Desde su perspectiva, “no es fácil evitar el daño, pero la corrupción no es solo de la administración pública (…) se da con contratistas privados, de manera que ahí también hay que apuntar a la prevención y evitar que el sector sea permeado por personas que no atienden su mandato ético y moral”.

Hizo énfasis en que “tener que sancionar es confesar que se fracasó en el intento de evitar la falta disciplinaria, penal o de cualquier índole”, y remató indicando que “la mejor manera de evitar la corrupción es educando al ser humano desde la escuela con valores: es al ser humano que hay que apuntar desde pequeño. Que prevalezca la prevención, por encima de la sanción: ahí me mantengo porque estoy convencido de eso”, puntualizó.

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