Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Registraduría afirma que la consulta del Pacto Histórico sí se realizará el 26 de octubre

Registraduría afirma que la consulta del Pacto Histórico sí se realizará el 26 de octubre

La noticia la dio a conocer Jaime Hernández Suárez, registrador delegado para lo electoral. "En lo que compete a la Registraduría, las consultas fueron solicitadas por varios partidos que tienen personería jurídica", mencionó.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 8 de oct, 2025
