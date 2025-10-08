Registraduría afirma que la consulta del Pacto Histórico sí se realizará el 26 de octubre

Jaime Hernández Suárez, registrador delegado para lo electoral, afirmó que sí se realizará la consulta popular del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre, tanto para elegir candidato a la Presidencia como para elegir a los que buscan un curul dentro del Senado de la República y la Cámara de Representantes. El anuncio se dio después de que se conociera una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que, según se mencionó en un principio, frenaba dicha consulta.

Noticia en desarrollo...