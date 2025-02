Renuncia Nelson Lemus Cruz, viceministro de cartera de la Igualdad, tras ser denunciado por acoso

Nelson Lemus Cruz renunció al Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos en Colombia del Ministerio de la Igualdad, tras la denuncia que presentó Sandra Milena Cobos Angulo por presunto acoso sexual, hecho que la obligó a renunciar el pasado 13 de febrero a dicho despacho.

¿Qué dice la renuncia de Nelson Lemus?

En la misiva, fechada el 24 de febrero de 2025, el funcionario decía que presentaba su renuncia protocolaria, señalando que si se la habían solicitado por la dimisión “presentada por la exfuncionaria Sandra Milena Cobos, la cual ha salido a medios de comunicación, le manifiesto que mi consciencia está tranquila”.

“Manifiesto que mi actuar referente a este caso no ha quebrantado ninguna norma moral, étnica ni jurídica. A través de una carta solicité a la Procuraduría la investigación y celeridad del caso, estoy en disposición de todo lo que requieran las autoridades administrativas y judiciales”, añadió.

Según él, “mis Autoridades del Pueblo Nasa al cual pertenezco me recomendaron no renunciar por esta razón”; sin embargo, “esta renuncia de Sandra ha generado toda clase de juicios y prejuicios en medios de comunicación contra mí, lo cual vulnera mis derechos y me pone en alto riesgo como líder indígena, social y comunitario”.

Esto dijo Sandra Cobos sobre el presunto acoso sexual

“El viceministro hacía insinuaciones incómodas y, en una ocasión, me tomó de la mano y acarició mi brazo frente a colegas”, declaró la exfuncionaria en diálogo con Blu Radio.

“Me sometió a ciertas situaciones de estrés, de depresión, basado en su cargo de poder. En una reunión con directivas, el viceministro me hace entrar a su oficina, me toma la mano, me empieza a sobar la mano, a acariciarme y el brazo delante de ellas, hecho que fue vergonzoso porque no sabía cómo actuar, no sabía qué hacer, me sentí señalada por las miradas de ellas porque era una situación que no era normal, que me hizo sentir incómoda”, relató.

Tras rechazarlo, afirmó, “me invisibiliza profesionalmente, me excluyen de espacios de los que debía ser parte como profesional. Me demostraba que dependiendo de mis acciones el viceministro establecía la forma como se relacionaba conmigo”.

Al compartir el caso con personas cercanas a Nelson Lemus, le dijeron que “el afecto, el cariño, la cercanía, el contacto físico, los abrazos, que eso era parte de su personalidad”.

Sandra Cobos agregó que “hay más situaciones como las que yo viví al interior de ese viceministerio, pero por respeto a mis compañeras, quienes me han manifestado que tienen miedo, digo con certeza que hay más casos”.

Por este caso, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Nelson Lemus. Además, la exfuncionaria también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.