“Respeto a la justicia”, dice De la Espriella al controvertir fallos contra decisiones del Gobierno

Durante su alocución presidencial, Abelardo de la Espriella abordó nueve puntos: presupuesto, protesta social, relaciones con EE. UU., seguridad, el terremoto, entre otros. Uno de los temas que también tocó fue el de la justicia: “Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen. Este gobierno cree firmemente en la separación de poderes, en la independencia de los jueces y en el Estado de derecho, pero respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirlas por las vías que establece la propia Constitución y la ley”. (Lea también: De la Espriella hace advertencia a quienes cometan actos vandálicos y se oculten en universidades)



El mandatario habló así al cuestionar dos recientes fallos, relacionados con suspensiones temporales del bombardeo a campamentos de grupos ilegales donde se crea que hay menores de edad y del plan piloto para realizar aspersión aérea con glufosinato -reemplazando el glifosato-.

“Respeto a la justicia, pero sin sustituir las competencias del presidente de la República”, expresó De la Espriella frente a estas “dos decisiones judiciales recientes que afectan asuntos fundamentales para la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo”. Insistió en que “las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen. Este gobierno cree firmemente en la separación de poderes, en la independencia de los jueces y en el Estado de derecho, pero respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirlas por las vías que establece la propia Constitución y la ley”, sobre todo “cuando una medida puede terminar interfiriendo con competencias que la Constitución le entregó expresamente al presidente de la República”, a quien, aseguró, “le corresponde dirigir la Fuerza Pública, conservar y restablecer el orden público, y dirigir las operaciones de guerra. Esas facultades tienen límites: deben ejercerse respetando la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario. Pero una cosa es el control judicial y otra sustituir al Gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”.



Reclutamiento de menores de edad

El presidente manifestó que “un niño reclutado es una víctima, un secuestrado, el Estado tiene frente a él una obligación reforzada de protección y nuestra Fuerza Pública debe actuar con inteligencia, precisión, precaución y estricto respecto”, pero “esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños, los que cometen el delito son esos bandidos. No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado” porque “premiaría al criminal” y “la respuesta no puede ser paralizar al Estado”. (Lea también: Habló autor de tutela que frena bombardeos por parte de FF. MM. en donde pueda haber menores)



Aspersión aérea con glufosinato

"Cualquier decisión de este gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho debe hacerse, lo que jurídicamente proceda o corresponda. Pero cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes. Por eso he dado instrucciones para que la defensa jurídica del Estado actúe con firmeza”, dijo sobre ese fallo. (Lea también: ¿En qué se diferencia el glufosinato del glifosato y qué riesgos habría con la aspersión aérea?)

Recalcó que “no voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces, no es una discusión personal, es una discusión institucional. La tutela existe para proteger derechos fundamentales y esa garantía será respetada por mi gobierno. Pero el Estado de derecho también implica que cada rama del poder público ejerza las competencias que la Constitución le asignó”.



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