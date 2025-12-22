Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero van a consulta del Pacto Amplio

En un nuevo movimiento de cara a las elecciones presidenciales, seis organizaciones políticas acaban de confirmar que irán a una consulta para definir a un candidato único entre Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero.

A través de comunicado, señalaron que el próximo 8 de marzo irán a consultas para elegir a quien liderará lo que denominaron el Pacto Amplio. “Ratificamos ante el país nuestra decisión de participar en la consulta popular del próximo 8 de marzo de 2026, mediante la cual se elegirá la candidatura presidencial del Pacto Amplio, que ganará las mayorías y liderará el próximo gobierno progresista, con el propósito superior de unir a Colombia y avanzar hacia un país más justo, seguro y en paz”, detallaron en un comunicado.

Las organizaciones políticas firmantes son el Pacto Histórico, Fuerza / Frente Amplio, Colombia Humana, partido del Trabajo de Colombia, partido MAIS y partido Ecologista Colombiano.



Además, en el documento señalan que este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata.



