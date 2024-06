Santos dice que Petro ha hecho menos que Duque por la implementación del acuerdo de paz

El expresidente Juan Manuel Santos le pidió al mandatario Gustavo Petro que se dedique a implementar el acuerdo de paz con las extintas FARC y que no se enfrasque en “discusiones innecesarias” sobre una posible constituyente, utilizando el tratado como herramienta.

El pasado viernes 31 de mayo el exjefe de Estado le envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad de ese organismo.

En la carta, Santos dice que no hay posibilidad de convocar a una constituyente a través del acuerdo de paz firmado en el 2016.

"Ningún aparte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente", aseguró el exjefe de Estado.

Además, recuerda que el acuerdo y su compatibilidad con la Constitución fue revisada en detalle por la Corte Constitucional.

Juan Manuel Santos dijo este martes en Blu Radio que “nada de lo que está en el acuerdo se puede interpretar como alguna modalidad para convocar una constituyente. La carta también busca es que dejemos esta discusión, que nos ha venido desgastando hace muchos meses”.

El exmandatario le hizo un llamado al Gobierno Nacional: “Dediquémonos, por un lado, a implementar el proceso de paz, que es lo que le hemos dicho al presidente Petro desde el principio. Lleva dos años y, como dice Rodrigo Londoño, ha hecho menos de lo que hizo Duque y Duque hizo casi nada frente a la implementación del proceso de paz”.

Además, le dijo al presidente Gustavo Petro que “ojalá se dedicara a implementar el proceso de paz y también se dedicara a arreglar los problemas que están afectando a todos los colombianos, como la inseguridad, la corrupción y la salud, en lugar de estas discusiones desgastantes e innecesarias como la de utilizar el acuerdo de paz para convocar una constituyente”.

El expresidente Santos recalcó que las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “entre ellos tuvieron una discusión muy profunda y ganó la tesis de proponer la constituyente en la mesa de La Habana y el Gobierno Nacional, por instrucciones mías, dijo que ‘eso no se acepta bajo ninguna circunstancia' y no se aceptó, se rechazó. Entonces no sé por qué el Gobierno, Leyva o Petro, o el que sea, está ahora diciendo que ahí hay una obligación para el presidente de convocar una Asamblea Constituyente. No sé de dónde sacan semejante tesis”.

