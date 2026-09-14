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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / "Se acabaron privilegios para corruptos": De la Espriella ordena traslados a prisiones ordinarias

"Se acabaron privilegios para corruptos": De la Espriella ordena traslados a prisiones ordinarias

En alocución, el presidente dijo que su administración no otorgará consideraciones ni tratamientos especiales a los denominados "delincuentes de cuello blanco".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella.
Colprensa

En una alocución transmitida en sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, enfatizó que su administración no otorgará consideraciones ni tratamientos especiales a los denominados "delincuentes de cuello blanco" y afirmó que la ley se aplicará con igual rigor sin importar la posición social, política o los contactos de los procesados. El mandatario ordenó revisar y proceder de inmediato, conforme a la ley y sin contemplaciones, al traslado de las personas privadas de la libertad por delitos de corrupción que permanecen en guarniciones militares o estaciones de policía sin cumplir las condiciones legales requeridas. Según De la Espriella, el Estado no puede permitir que el cumplimiento de una condena por saquear los fondos públicos se transforme en una "estadía privilegiada".

El jefe de Estado también rechazó la idea de que los procesados que delinquieron vistiendo "saco y corbata" pertenezcan a una categoría penal superior, subrayando que las actuaciones corruptas generan consecuencias devastadoras sobre miles de ciudadanos. De la Espriella sostuvo que el desvío de recursos públicos sustrae directamente la comida de la niñez, desfinancia la atención en salud, destruye oportunidades educativas y priva a las comunidades de obras de infraestructura y agua potable.

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En ese sentido, el presidente aseveró que es indispensable erradicar la percepción de que en el país la cárcel depende "del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan". Asimismo, ratificó su compromiso de perseguir "sin cuartel" a los responsables de las irregularidades en el manejo presupuestal y de las cifras fiscales falsas presentadas por la administración saliente, advirtiendo que en su gobierno "el poder no será un salvoconducto para la impunidad".

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En su alocución de este domingo, el presidente presentó también un balance sobre el estado financiero de Colombia, y denunció un desfalco económico y un endeudamiento irresponsable heredado de la administración anterior. Dio detalles de la implementación del "Presupuesto de la Verdad" para el año 2027, el cual busca priorizar la inversión social y la transparencia frente al déficit fiscal actual. Y, en materia de seguridad, el mandatario destacó la captura de cabecillas criminales y reafirmó su intención de intervenir en universidades públicas para combatir el vandalismo y el terrorismo urbano.

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