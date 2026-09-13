Puntos clave en discurso De la Espriella: protestas en universidades, fallos judiciales y corrupción

El presidente Abelardo de la Espriella tocó nueve puntos durante la alocución de este domingo 13 de septiembre, que duró cerca de una hora. Habló de: presupuesto, protesta social, relaciones con EE. UU., acuerdos por el Chocó entre el Gobierno y los empresarios, seguridad, respeto a la justicia, corrupción, terremoto y Banco de Talentos.



Presupuesto nacional para 2027

En el primer asunto estuvo enfocado en el presupuesto nacional para 2027 que se discutirá este lunes en el Congreso y que es por $635 billones, $59 billones más alto que el que había presentado el Gobierno de Gustavo Petro antes de terminar su mandato. De la Espriella aseguró que el monto se debe a que “la crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos, es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su despilfarro y de su corrupción”.

Explicó que el presupuesto “asciende a 635 billones de pesos, y hay una cifra que muestra con toda claridad la gravedad de lo que recibimos: 281 billones, el 44 % de los recursos del presupuesto, provienen de deuda, casi la mitad, apenas 300 billones provienen de ingresos corrientes”. Aseveró que “estamos pagando con intereses de gota a gota, para 2027 el servicio de la deuda llegará a 155 billones de pesos, solo frente a 2026 aumenta en cerca de 55 billones” y “no se pueden esconder las obligaciones”, por lo que se “incorporó gastos que habían quedado desfinanciados, paradójicamente aquellos que van a los más necesitados, a quienes el gobierno anterior decía defender. (…) Esos 6,5 billones adicionales para pensiones, por ejemplo; los 2 billones de pesos para salud y los 700 mil millones para universidades públicas que el gobierno Petro dejó sin plata estén ahí para garantizar el trabajo social”.



Protesta social en universidades públicas

El presidente indicó que, si bien las universidades tienen autonomía, "la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución de la Ley o la autoridad legítima del Estado. Por eso he dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen la intervención de las autoridades".

Y envió un mensaje a los vándalos: “A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, a agredir ciudadanos o a miembros de la Fuerza Pública, les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. (Lea también: De la Espriella hace advertencia a quienes cometan actos vandálicos y se oculten en universidades)



Relación con EE. UU.

De la Espriella dijo que los “acuerdos de Barranquilla” con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tiene tres objetivos: “Reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. Recalcó que el país norteamericano ha demostrado su solidaridad al donar 26,5 millones de dólares a los afectados por el terremoto, y ahora se recibirá “ayuda inmediata” para atraer inversión en diferentes campos. “Colombia no puede resignarse a exportar materias primas, queremos inversión, procesamiento, transferencia tecnológica, industrialización y sobre todo, empleo digno para los colombianos”, añadió.



Además, según el presidente, le propuso a Rubio “el Plan Patriota Siglo XXI para fortalecer y modernizar nuestras capacidades en aviación, radares, drones y sistemas antidrones, defensa área, inteligencia, ciberdefensa, movilidad y fuerzas especiales”, así como un acuerdo “para enfrentar el narcoterrorismo”. Sobre el Escudo de las Américas, el mandatario manifestó que “Colombia colaborará decididamente en materia fronteriza, en la lucha contra el narcotráfico”. (Lea también: ¿Qué acordaron Colombia y Estados Unidos? Energía nuclear y minerales críticos, en la agenda)



Acuerdos por el Chocó entre el Gobierno y los empresarios

El presidente dio un resumen de los proyectos emprendidos para el departamento tras el terremoto, como el malecón espejo, la infraestructura vial y estudiar el corredor la viabilidad del canal interoceánico en la región. Anunció una gerencia especial encabezada por José Leonidas Tobón para verificar que estos compromisos se cumplan.



Balance de seguridad

Aseguró que en los primeros 36 días de su gobierno “hemos afectado a 24 cabecillas de las principales estructuras narcoterroristas del país, 19 de estos bandidos fueron capturados y cinco murieron en operaciones”. Entre los abatidos están alias Tigre o Pintado, alias Víctor, alias Ruso o Alemán, alias Bonito, alias Águila y alias Bendito Menor. Añadió que se han realizado más de 17 mil capturas, se han incautado más de 1.700 armas de fuego, 75.000 kilos de droga y erradicado 1.506 hectáreas de hoja de coca. Se redujo, además, en un 24,94 % el volumen de hidrocarburos sustraídos ilegalmente. Sobre extradiciones, De la Espriella dijo que ha firmado 73.



Respeto a la justicia

“Respeto a la justicia, pero sin sustituir las competencias del presidente de la República”, expresó De la Espriella frente a dos decisiones judiciales recientes: bombardeos a campamentos ilegales donde haya menores de edad y plan piloto de aspersión aérea. “Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen. Este gobierno cree firmemente en la separación de poderes, en la independencia de los jueces y en el Estado de derecho, pero respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirlas por las vías que establece la propia Constitución y la ley”, sobre todo “cuando una medida puede terminar interfiriendo con competencias que la Constitución le entregó expresamente al presidente de la República”, a quien, aseguró, “le corresponde dirigir la Fuerza Pública, conservar y restablecer el orden público, y dirigir las operaciones de guerra. Esas facultades tienen límites: deben ejercerse respetando la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario. Pero una cosa es el control judicial y otra sustituir al Gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”.



Corrupción en Colombia

“Se acabaron los privilegios para los corruptos”, manifestó el jefe de Estado, por lo que anunció que ordenó “revisar y proceder, conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones, al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”. Añadió que se negaba “a aceptar que quienes utilizaron posiciones privilegiadas dentro del Estado para saquear recursos públicos, que son del pueblo, pretendan después convertir el cumplimiento de una condena en una estadía privilegiada”.



“Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior, son corruptos y muchas veces el daño que causan es devastador porque sus víctimas se cuentan por miles”, sostuvo, por lo que se debe acabar “con la percepción de que en Colombia la cárcel depende del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan. La ley debe ser igual para todos”.



Terremoto en Colombia y ayudas que ya están llegando

De la Espriella citó “resultados” que ya están recibiendo los damnificados, como la entrega en Quindío de 152 toneladas de materiales de construcción. También empezaron a pagarse las ayudas prometidas para quienes no tienen dónde vivir porque sus casas quedaron destruidas. Ese subsidio está aprobado inicialmente para tres meses, pero se puede prorrogar por tres meses más. En Valle del Cauca también se está trabajando en la restauración de instituciones educativas para que los niños vuelvan a clases, además de destinar 40 mil millones de pesos para ayudar a microempresarios y otros comerciantes afectados por la tragedia.

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“Reconstruir no es solamente volver a levantar paredes, es conseguir que una familia vuelva a tener techo, que un niño regrese a su colegio, que un comerciante vuelva a abrir la puerta de su negocio, que un trabajador conserve su empleo, que una carretera vuelva a comunicar a un campesino con su mercado”, expresó.



Banco de Talentos

De la Espriella afirmó que “39 personas que llegaron a través del Banco de Talentos ya se encuentran posesionadas” y actualmente “hay 174 hojas de vida pendientes por posesión”, 83 perfiles se encuentran en evaluación para jefaturas de control interno. El propósito, dijo, es “fortalecer la lucha contra la corrupción”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL