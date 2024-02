¿Se registra una ruptura institucional en Colombia? Ministro del Interior responde

El presidente Gustavo Petro compartió, por medio de sus redes sociales, un mensaje en el que denunció una “ruptura institucional” y convocó a la “movilización popular". Ante la extensa publicación, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció.



En entrevista con Noticias Caracol, el ministro Velasco enfatizó que aunque no hay una ruptura institucional, sí “hay un intento”.

Mencionó que “existieron campañas, ustedes son testigos, yo soy testigo, el país es testigo, donde narcos como Ñeñe Hernández, reconocidos, hablan de aportes a esas campañas. En este país todavía falta por saber muchas verdades sobre los aportes de Odebrecht a campañas presidenciales, donde, evidentemente, hay hechos que pueden hablarse de corrupción clara. Frente a ello, hay una cúpula de la Fiscalía que guardó un muy peligroso y sospechoso silencio. Un sindicato de educadores hace un aporte de 500 millones de pesos, que queda registrado en un partido político, y hacen ese aporte abierto, no escondido, aporte que nacen de los aportes de los educadores de todo Colombia por 500 millones de pesos a ese partido y ese aporte lo criminalizan”.

La cabeza del Ministerio del Interior se preguntó: “¿A cuenta de qué un sindicato no puede hacer un aporte a un partido?”.

Al parecer, la molestia en el Gobierno también surgió porque la Fiscalía “quiere plantear que van a trasladar esa investigación, que es una investigación muy sencilla porque es simplemente ir al fondo de campañas y revisar quién hizo los aportes, quién recibió los aportes, y darse cuenta de que estos aportes fueron a un partido y no a una campaña”.

Respecto al fiscal Francisco Barbosa, recalcó: “Hombre, si esto lo quieren convertir en un señor que se va en 3 o 4 días y es la gran noticia para despedirse, uno sí pensaría que tiene que ser mucho más prudente. Esa prematura campaña presidencial que, evidentemente como ha ocurrido en otras circunstancias se desinfla rápidamente, no puede seguir cabalgando contra la institucionalidad de un jefe de Estado que no recibió ese aporte y que no se justifica que le generen todos los ruidos, todos los intentos de dañar una gestión como presidente de la República con este caso que nada tiene que ver con los casos que sí debieron investigar de narcotraficantes entregando dinero a campañas y de empresas reconocidas internacionalmente por su corrupción”.

Velasco también se pronunció sobre el llamado de Petro: "Creo que el señor presidente lo que está es contándole al país que esto que acabo de plantear es el intento de un rompimiento institucional a cuenta de que indagando por el gerente de la campaña del presidente quieren investigar al presidente. Es que ese es el fondo del tema”.

Enfatizó que “el presidente, como cualquier otro ciudadano está abierto a que lo investiguen”, pero que quien debe hacerle las preguntas es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Vea la entrevista completa en el video que aparece al inicio de este artículo.