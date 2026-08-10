"Me duele profundamente lo que están viviendo las familias": De la Espriella por sismo en Colombia

Las autoridades de socorro están atendiendo las múltiples alertas que generó el terremoto de magnitud de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. De hecho, los organismos hablan de al menos 50 muertos en varias regiones por el movimiento telúrico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en Chocó, donde dejó destrozos, pero ninguna víctima mortal. La región cafetera de Risaralda es por ahora la más afectada, con 40 fallecidos y decenas de edificios destruidos, un balance oficial que aumenta rápidamente con el paso de las horas. En la vecina Manizales se registran dos muertos y en el departamento del Valle del Cauca, 27.

Tras la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una "reunión de urgencia" en Bogotá, donde se apersonó de la situación para organizar las ayudas en las zonas que lo necesitan. "Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente", declaró desde un avión con rumbo a la capital.



De hecho, una vez en el puesto de mando unificado, el mandatario expresó su pesar por lo que aconteció. “Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos”, anotó. En el mensaje agregó que está al frente de la situación y añadió: “Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos”. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, hay al menos 57 edificios colapsados y 1.600 viviendas afectadas.



De la Espriella también les envío un mensaje de fortaleza a las personas que atraviesan momentos difíciles por el sismo, señalando que "no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas".

Publicidad

Víctimas mortales en varias ciudades

En Pereira, capital de Risaralda, numerosos edificios se derrumbaron y los equipos de rescate buscan personas atrapadas bajo los escombros, y no se descarta que sube el número de víctimas en esa región. "En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas", expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro.

Publicidad

Por su parte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de Manizales, capital del aledaño departamento de Caldas, aseguró que allí fallecieron al menos dos personas.

Nubia Carolina Córdoba-Curi, la gobernadora del Chocó, declaró que al menos cuatro personas fallecieron en ese departamento y que hay al menos 69 personas heridas, una cifra que se espera que siga aumentando por los graves daños que dejó el terremoto.

NOTICIAS CARACOL

Con EFE