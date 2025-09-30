Unidad para las Víctimas ha entregado cerca de 600 mil indemnizaciones durante el gobierno actual

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó que, durante el actual periodo gubernamental, ha entregado cerca de 600 mil cartas de indemnización administrativa a personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, una cifra que representa un avance significativo en las políticas de reparación a las víctimas.

En lo corrido del año 2025, la entidad ha gestionado la entrega de 29.810 indemnizaciones, de las cuales el 87 % se concretaron en los últimos tres meses, en el marco de la estrategia "Del Escritorio al Territorio". Esta iniciativa busca acercar los servicios de la entidad a las comunidades más afectadas, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

De acuerdo con el balance presentado, entre julio y septiembre se entregaron 25.970 indemnizaciones por un valor total de 293 mil millones de pesos. Además, la Unidad ha cumplido con 3.025 órdenes de pago derivadas de sentencias judiciales relacionadas con la restitución de derechos.



En materia de ayuda humanitaria, más de 20.325 hogares han recibido acompañamiento en especie y económico, enfocado principalmente en la atención a familias en situación de urgencia o alta vulnerabilidad. También se han distribuido bienes incautados por la DIAN a organizaciones de víctimas en nueve departamentos, y se han entregado más de 800 kits familiares y 840 rollos de tela, valorados en más de 900 millones de pesos, para el fortalecimiento de iniciativas comunitarias y proyectos de autosostenibilidad.

Por otra parte, se destaca la reanudación de la atención presencial a población víctima en Venezuela, suspendida desde hace ocho años. En lo que va del año, se ha logrado atender a 246 personas en ciudades como Maracaibo, Caracas y San Cristóbal.

La inversión en indemnizaciones asciende a 4,6 billones de pesos. La Unidad para las Víctimas asegura que estos resultados reflejan un compromiso sostenido con los principios de verdad, justicia y reparación integral para los sobrevivientes del conflicto armado.