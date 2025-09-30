En vivo
Unidad para las Víctimas ha entregado cerca de 600 mil indemnizaciones durante el gobierno actual

Durante el años 2025 se han entregado cerca de 29.810 cartas de indemnización administrativa, ejecutando en los últimos tres meses el 87% de estas entregas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
