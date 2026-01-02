VIDEO| Falla en atracción de Disney World en Estados Unidos deja a un trabajador herido

Lo que debía ser una jornada de entretenimiento en el parque Disney’s Hollywood Studios en Florida, Estados Unidos, se transformó en un escenario de tensión y emergencia, ya que en una de las atracciones del parque un hombre del personal resulto herido luego de que ocurriera una falla técnica que lo derribó al suelo tras evitar que la indumentaria golpeara al público.



Una de las atracciones de Indiana Jones presentó una falla técnica durante la recreación de una de las escenas más emblemáticas de la saga de aventura. En redes sociales quedó registrado el momento en el que el hombre intervino rápidamente para evitar que alguno de los visitantes resultara lastimado. El incidente requirió la intervención inmediata de los servicios médicos, ya que dejó al empleado con lesiones visibles.



¿Cómo fue el accidente en la atracción de Disney World?

El incidente ocurrió en la atracción "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!", durante la secuencia del templo, una recreación de la famosa escena de la película "Los cazadores del arca perdida" (1981), cuando el personaje de Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, huye de una piedra gigante que lo persigue. En este acto, una roca de utilería debe rodar por una pista mientras el actor huye de ella, sin embargo, según muestran los videos difundidos en redes, la esfera de cerca de 400 libras, unos 180 kilos, se salió de su carril tras golpear una pared del decorado, rebotando hacia la zona donde se encontraban los espectadores.

Ante el desvío inesperado del objeto, un trabajador del parque reaccionó rápidamente para evitar que la esfera golpeara a lo visitantes, por lo que al intentar detener o desviar su curso, fue impactado y derribado ante la mirada del público. Testigos y algunos registros de video muestran cómo el trabajador sufrió una lesión en la cabeza que le provocó un sangrado evidente antes de ser auxiliado por sus compañeros. Aunque el empleado logró retirarse del escenario caminando, el impacto generó preocupación entre los asistentes.

Este espectáculo ha sido parte del reconocido parque de atracciones desde su inauguración en 1989. Con una duración de 30 minutos, la obra recrea momentos de la película, además de mostrarle a los visitantes de cómo se realizan los efectos especiales, la pirotecnia y las coreografías de combate. Generalmente, los presentadores explican que la roca está fabricada con un material similar al caucho para garantizar la seguridad de los intérpretes, pero el peso y la inercia del objeto en este caso demostraron que todo puede pasar.



¿Qué dijo Disney ante lo sucedido con el accidente en su parque de diversiones?

De acuerdo a lo mencionado por el medio estadounidense KENS5, Disney emitió un comunicado donde afirman que el trabajador se encuentra en proceso de recuperación y que el objetivo de la empresa es brindarle el apoyo necesario. Asimismo, un portavoz de la organización informó que se han implementado cambios inmediatos: "La seguridad es fundamental para nosotros, y ese aspecto del espectáculo se modificará a medida que nuestro equipo de seguridad complete la revisión de lo sucedido".

Este no es un hecho aislado que ponga en duda los protocolos de la atracción, ya que de acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales, el año pasado ocurrió un evento similar con la misma pieza de utilería, que llegó a pasar por encima del actor que interpreta a Indiana Jones mientras él intentaba esquivar la gran roca de utilería.

