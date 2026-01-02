En vivo
VIDEO| Falla en atracción de Disney World en Estados Unidos deja a un trabajador herido

VIDEO| Falla en atracción de Disney World en Estados Unidos deja a un trabajador herido

Los hechos se presentaron en la atracción Indiana Jones Epic Stunt Spectacular en Disney World Florida, cuando uno de los asistentes grabó lo sucedido, dejando a los espectadores en shock.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de ene, 2026
