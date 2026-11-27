Noticias Caracol / POLÍTICA / Esto respondió Lafaurie a las críticas de De la Espriella por fotos con Iván Cepeda | 27 de noviembre, 2026 Facebook X Whatsapp Copiar enlace Telegram LinkedIn Actualizado: 27 de noviembre, 2026 Esto respondió Lafaurie a las críticas de De la Espriella por fotos con Iván Cepeda “¿Cómo se convirtió ese saludo en una alianza?”, manifestó el presidente de Fedegán ante las palabras del jefe de Estado. El senador del Pacto Histórico también reaccionó a dichos cuestionamientos. Noticias Caracol Primero la gente