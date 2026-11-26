Noticias Caracol / COLOMBIA / Video captó cómo acabó toma de rehenes en Cartagena: presunto secuestrador le apuntaba a una víctima | 26 de noviembre, 2026 Facebook X Whatsapp Copiar enlace Telegram LinkedIn Actualizado: 26 de noviembre, 2026 Video captó cómo acabó toma de rehenes en Cartagena: presunto secuestrador le apuntaba a una víctima Un testigo explicó que uno de los policías insistentemente le pedía al sujeto que soltara al rehén y se comprometía a respetarle la vida. Exclusivo. Noticias Caracol Primero la gente