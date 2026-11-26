Carlos Tapias, uno de los rehenes que permaneció retenido durante más de 17 horas en el almacén Éxito de Cartagena, habló por primera vez sobre la experiencia que vivió durante la toma del comercio y sobre la polémica que se generó posteriormente en redes sociales, donde su imagen fue difundida erróneamente como si fuera uno de los responsables del hecho. El hombre, que se volvió viral por una fotografía en la que aparece con una camiseta gris durante el operativo de rescate, aseguró que nunca tuvo relación con los secuestradores y que también fue víctima de la situación.



Carlos Tapias explica cómo descubrió que lo acusaban falsamente tras el secuestro en el Éxito

Según relató, el día de los hechos acababa de salir de un gimnasio ubicado junto al establecimiento comercial y se dirigía a buscar su desayuno cuando fue sorprendido por la emergencia. “Yo me entero cuando nos llevan ya a la Policía para hacernos las declaraciones, ahí nos toman los datos, los correos electrónicos. No tenía celular, nos los habían quitado los secuestradores. Cuando ya recuperamos los celulares, los compañeros me empiezan a mostrar los videos donde circula que me acusan a mí falsamente de ser uno de los secuestradores. Como no tenía celular no había visto los mensajes, pero después que me entregan mi celular y veo una cantidad de mensajes, un poco de solicitudes en mis redes sociales”, contó el hombre en Noticias Caracol en vivo.

Uno de los momentos más difíciles ocurrió después del rescate, cuando algunos integrantes de la fuerza pública llegaron a considerarlo sospechoso. Tapias relató que permanecía esposado y boca abajo junto a otros rescatados mientras era interrogado por las autoridades.

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“Bueno, en ese momento estábamos esposados, no podíamos hablar, teníamos que mirar de otro lado, no nos podíamos comunicar, o sea, mirar directamente al otro compañero, sino en sentido contrario. El presidente llega y dice: ‘Bienvenidos a la patria, milagro’. Él pregunta que, si hay alguno de los implicados aquí, pero nosotros miramos, el compañero y yo, que nos acusan de ser parte de ese plan, alzamos la cabeza para mirar y dicen: ‘Bajen la cabeza, no tienen derecho a mirar’”, agregó.



“En ese momento, me tenían entretenido haciendo todo tipo de preguntas, alzaban mi cara, ellos tenían como una foto de referencia mirando, otros decían: ‘Sí, ese es, ese es’”, recordó. Tapias entregó además nuevos detalles sobre cómo transcurrieron las largas horas que permaneció retenido dentro del establecimiento. Inicialmente creyó que estaba siendo víctima de un robo común cuando uno de los delincuentes le exigió entregar su celular y acostarse en el piso. Sin embargo, pronto entendió que se trataba de un secuestro masivo.



"Me ofrecieron trago, pero yo no acepté": Carlos Tapias

Contó que pasó cerca de una hora acostado en el suelo y posteriormente fue trasladado a una silla ubicada frente a una salida de emergencia. Allí permaneció durante aproximadamente cinco horas. Durante ese tiempo, los captores le ofrecieron comida, bebidas e incluso acceso a algunos libros para entretenerse mientras permanecía vigilado.

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“Al principio estaba en el piso, luego me cambiaron de lugar. Yo pasé por varias estaciones. Primero estuve en el piso alrededor de una hora, ellos pasaban, me dijeron que tranquilo, que si yo colaboraba no me iba a pasar nada malo. Luego me sentaron al frente de una puerta que tenía dinamita, ahí permanecí durante 5 horas. Ellos pasaban, decían que si se me ofrecía algo que bien lo podía pedir porque el Éxito era de nosotros hoy, nos ofrecieron bebidas, comida. Yo pedí unos libros para distraerme. Luego ahí pasé a donde estaba la mayoría de los secuestrados. Me ofrecieron trago, pero yo no acepté”, recordó.

De acuerdo con su relato, los responsables de la toma cambiaron de actitud a medida que avanzaron las horas y aumentó la presión de las autoridades: “Al final, cuando ya empieza el helicóptero a rondar, ellos hacen unos disparos, ahí donde la gente se asusta más, nos tiramos al suelo, eso fue alrededor de las 8 de la noche, fue el primer vuelo del helicóptero que sentí. Después de eso, se acercan, nos pusimos de pie y regresaron más agresivos, que ahora sí se iban a iban a portar mal, que ya no iban a ser generosos, que no teníamos permiso de levantarnos ni de ir al baño. Que la policía no pensaba en nosotros, así que ellos tampoco lo harían, y empezaron a apuntar con los láser, con una pistola de láser que tenían, con una escopeta de láser en ese momento”.

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También aseguró haber visto al presunto líder del grupo consumiendo licor durante varias horas y presentando signos evidentes de embriaguez y agotamiento. Finalmente, escuchó el intercambio verbal entre las autoridades y el hombre señalado como jefe de los secuestradores, a quien los uniformados le habrían pedido que se entregara. Poco después oyó varias detonaciones y comenzó el operativo que permitió la liberación de los rehenes.

Carlos aseguró que, pese a lo vivido se ha mantenido “positivamente, siempre he dado gracias a Dios por mantenerme con vida. Siempre daba gracias por tener agua en ese momento, daba gracias por el libro, daba gracias porque estaba sentado, daba gracias porque estaba cómodo; o sea, siempre veía lo positivo de la situación. Al salir, al llegar a mi casa, intenté dormir, pero mi mente seguía un poco activa”.

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“He recibido varias llamadas de los medios ayudándome a aclarar la situación porque fui viral en las redes sociales con la mala información que me acusaban injustamente de ser secuestrador. Y bueno, he sentido el apoyo de los amigos, de los familiares, he recibido muchos mensajes, muchas llamadas, y desde hoy mismo empieza mi vida normalmente”. Aunque reconoció que su vida cambió en cuestión de horas, Tapias aseguró que intenta retomar la normalidad y agradece seguir con vida. Sobre una eventual demanda por las acusaciones y la afectación a su imagen, afirmó que por ahora no ha tomado ninguna decisión. “No lo he pensado aún”, concluyó.

ÁNGELA URREA PARRA

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