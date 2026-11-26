Noticias Caracol tiene en su poder una reveladora imagen de los instantes previos al fin del secuestro de los rehenes del almacén Éxito en Cartagena y que terminó con la muerte del supuesto jefe de la banda que mantuvo en cautiverio a más de 70 personas. La grabación dejó ver el momento en que los comandos de la Policía y las Fuerzas Militares tomaron el control del supermercado y descubrieron que el señalado criminal tenía encañonada a una de las víctimas.



Daniel Díaz, uno de los rehenes y quien habló con Noticias Caracol, relató lo que sucedió en ese momento. (Lea también: "Parecía de película": rehén del Éxito en Cartagena que fue confundido con un secuestrador)



“Él siempre quería que nosotros estuviéramos cerca de él”

Según su relato, el hombre abatido “siempre se presentó como el líder y el que les daba las órdenes a los otros dos. Siempre se comunicaban por medio de un radio. La verdad nunca les vimos la cara porque siempre estuvieron cubiertos. Él era demasiado cuidadoso, por más borracho que estuviera era muy cuidadoso a la hora de tomarse el licor”. (Lea también: "Me ofrecieron trago, pero no acepté": rehén cuenta lo que secuestradores querían forzarlos a hacer)

El hombre contó que tanto a él como a otras cuatro personas los tenían rodeando al señalado líder de la banda. “Él siempre quería que nosotros estuviéramos cerca de él. Seguramente esa era la estrategia, llegado al caso de que entrara el Ejército y hubiera fuego cruzado, tenernos ahí como carnadas, que cayéramos de pronto nosotros. Sin embargo, en un momento que él se fue a hacer ronda -el secuestrador abatido-, nosotros quedamos solos y entre todos nos ponemos de acuerdo y decimos ‘tenemos que estar muy pendientes, que en cualquier momento van a entrar y tenemos que correr, nos tenemos que tirar al suelo porque si entran no creo que vaya a querer conciliar en ese momento’. Todos estemos de acuerdo y efectivamente así sucedió. Cuando entran, todos corremos en direcciones diferentes. Yo corro con el compañero de camisa azul, con el que salió esposado, y caemos muy cerca de la puerta principal. Ahí nos agachamos, escuchamos gritos, después el intercambio de disparos, hasta que las Fuerza Especiales nos damos cuenta de que ya lo abatieron, pero aun así nos dicen que nos tenemos que quedar en el piso”.

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El hombre del que hablaba el rehén estaba vestido de negro. Tomó a un empleado del supermercado durante casi 10 minutos, tras verse sorprendido por el grupo de operaciones especiales Copes de la Policía.



El testigo explicó que uno de los policías insistentemente le pidió al secuestrador que soltara a la víctima: “Él había alcanzado a coger a un rehén, le gritaban que lo soltara, que no valía la pena, que ya se había acabado todo, pero no sé cuál fue su reacción porque nosotros ya estábamos agachados. No mirábamos para nada, solamente escuchábamos y en el intercambio de disparos, yo medio miro para atrás y veo cuando él cae y cómo cae. Y la posición en la que quedó pues es la misma en la que siempre estuvo y en la que he visto por ahí algunos videos en donde lo han mostrado y efectivamente así quedó”.



Las autoridades contaron que un comando Copes, con su arma de alta precisión, disparó e impactó al criminal, cuya arma cayó, se disparó accidentalmente y la bala impactó en la mano de uno de los uniformados, pero la víctima fue rescatada sana y salva.



¿Qué se sabe de los otros sospechosos detenidos?

A las 8:23 de la mañana del martes 24 de noviembre un grupo de encapuchados y vestidos de negro ingresó violentamente al Éxito de Cartagena y con sus armas obligaron a que todos los rehenes se arrodillaran y levantaran las manos.

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Uno de los delincuentes dejó una maleta en el suelo y, sin soltar su arma de fuego, con la otra mano la abrió y sacó una bolsa. Luego se dirigió hacia uno de los empleados del Éxito y mientras le apuntaba le daba órdenes, mientras que otro implicado se fue hacia la puerta principal del almacén de cadena para tomar el control de esa parte. (Lea también: Lo que se sabe sobre los presuntos delincuentes que huyeron en el secuestro del Éxito en Cartagena)

En otro video, conocido por Noticias Caracol y grabado por un dron desde el exterior del Éxito, se vio el momento en que los comandos de operaciones especiales Copes ingresaron al comedor central y asumieron el control total de la situación.

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Aplicando con rigor todos los protocolos de asalto y rescate, los Copes de la Policía empezaron a identificar y separar a las víctimas y buscar a los secuestradores.

REPORTERÍA DE CÉSAR CHAPARRO

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL