Antes del 24 de noviembre, para el alcalde Dumek Turbay —y para muchos— era inconcebible que Cartagena fuera el escenario de un secuestro masivo. Pero las probabilidades de que algo así ocurra nunca son cero, y el almacén Éxito de La Castellana fue el lugar en el que ocurrió. Más de 80 personas fueron retenidas por hombres que ingresaron armados y con pasamontañas al local. Allí, compradores y trabajadores fueron retenidos durante 17 horas. Dos de los presuntos secuestradores fueron capturados e imputados, otro —que supuestamente era el líder de la banda, según versiones, aunque otras indican que era un comprador— fue dado de baja, pero otros presuntos integrantes habrían escapado. El mandatario distrital se refirió a la manera en la que se habrían fugado.



La teoría principal de cómo ocurrió esta retención ilegal fue que los señalados delincuentes pretendían interceptar un carro de valores, que supuestamente venía a recoger lo producido del almacén de cadena, para robarlo. Pero los asaltantes llegaron 20 minutos tarde. Los vigilantes del establecimiento alertaron sobre la presencia de estos hombres encapuchados y armados a la Policía. La reacción rápida de las autoridades los dejó acorralados y, presuntamente, tomaron la decisión de realizar el secuestro.

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"Está claro que ellos tenían otros miembros de la banda criminal", explicó Turbay en entrevista con Noticias Caracol, sobre una cuestión que continúa en investigación. "Ante toda esa circunstancia (...) emprendieron la huida".

¿Qué se sabe sobre los presuntos secuestradores?

Los dos señalados secuestradores vienen de Antioquia. En la noche del 25 de noviembre fueron imputados por la Fiscalía y, de paso, se llevaron el regaño de la juez de control de garantías porque se estaban quedando dormidos y desviaban la mirada de tanto en tanto, cuando les dirigían la palabra durante la diligencia. Sus nombres son Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón. Los procesados no se allanaron al cargo por secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores, tras retener a 87 personas como rehenes y exigir más de 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y tener libre la vía del sistema TransCaribe para facilitar su huida.

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Los dos cabos sueltos: presuntos delincuentes huyeron en el secuestro

Hay versiones de los propios retenidos que indican la supuesta participación de una cuarta persona. "No apareció en la toma, ni es rehén ni estuvo escondido. Entonces es un tema a resolver, es un dilema que tenemos que aclarar", dijo Turbay. Aunque también habló sobre la existencia de un vehículo sospechoso en el que habrían huido los otros delincuentes que no hicieron parte del secuestro. Se trata de dos personas que emprendieron la fuga en un vehículo con placas falsas, que ya fueron cotejadas para comprobar su veracidad.

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Aunque este secuestro masivo fue algo inesperado, Turbay dio un mensaje: "Todo pudo resolverse de la mejor manera y considero que lo que sucedió acá, por la respuesta de la Fuerza Pública, también es un mensaje de que la Fuerza Pública colombiana está preparada para cualquier tipo de emergencia".

María Paula Rodríguez Rozo

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