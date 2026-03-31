Advierten de riesgos del consumo de melatonina en menores de edad: reportan intoxicaciones

Las autoridades sanitarias de Chile están advirtiendo sobre una práctica que se ha vuelto común incluso en Colombia: darles a los niños melatonina para que duerman. Esta sustancia es una hormona que comercializan en gomitas, pero por más amigables que parezcan, no son naturales ni inocuas.



Hay estudios en Estados Unidos donde también existe esta preocupación, que han encontrado en algunas marcas hasta un 478% más de melatonina de lo que dice en la etiqueta. Análisis que han mostrado que algunas contenían incluso otros medicamentos no declarados. Los menores de edad están en desarrollo y las consecuencias de estas prácticas pueden tener efectos en el corto, mediano y largo plazo. Se recomienda para que duerman mejor, que se empiece por limitar, por ejemplo, el uso de las pantallas en lugar de darles medicamentos.



Las autoridades sanitarias chilenas advirtieron de un importante incremento de los casos de intoxicación por consumo de melatonina en niños, niñas y adolescentes. "La alerta en Chile habla específicamente que los niños están usando las gomas, primero, para el sueño cuando debería ser una rutina adecuada de sueño y esto ligado a personas que sepan de inducción del sueño en niños. Segundo, intoxicación: casos de fiebre e inclusive han habido pacientes con convulsiones por el uso excesivo o la intoxicación masiva con estas gomitas (...) Por el buen sabor, el niño va a buscarlas", explicó Julieth Sánchez, toxicóloga clínica, en diálogo para Noticias Caracol.



Riesgos del consumo excesivo de melatonina

Su aspecto y sabor son muy atractivos para los niños. Las gomitas parecen inofensivas, pero no lo son. Así sean de venta libre e incluso así las pueda conseguir por internet, tenga presente que no son ni una vitamina, ni un suplemento, y menos una pastilla mágica para dormir. "No sabemos la dosis exacta que tienen las gomas; puedes estar dando la dosis indicada o una megadosis, porque no vamos a tener claridad al no ser un producto que está registrado como medicamento. Si bien se puede ver muy atrayante para el niño porque es un oso o porque tiene un color y sabor placentero, realmente no sabemos qué lleva por dentro", agregó la experta.



Sánchez dijo que lo que sí puede pasar cuando un menor de edad consuma muchas gomitas de este tipo, es que "va a empezar a tener episodios de somnolencia, pero además puede generar cuadros de hipertermia (fiebres muy altas) que pueden confundirse con un proceso viral o respiratorio, pero termina siendo la misma intoxicación". Fuera de eso, no se sabe cuáles podrían ser los efectos de esta hormona en el crecimiento y desarrollo de los menores de edad.

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"Mi recomendación como médico, pero también como mamá, es crearle un hábito de sueño al niño y guiarse por personas que conozcan de inducción del sueño. Esto no se va a suplir con una pastilla mágica, sino que hace parte del vínculo padre e hijo. La melatonina funciona muy bien siempre y cuando sea en presentaciones específicas, suministrada en dosis y por tiempos definidos según el diagnóstico médico", aseguró Sánchez. Se recomienda respetar los horarios tanto para acostarse como para despertarse. Se insiste en el uso de las pantallas: esa luz de la tablet o del celular bloquea la acción de la melatonina. Se puede comenzar por desconectar a los menores de edad un par de horas antes de dormir. En su lugar, los padres pueden leerles cuentos y crear rutinas.