Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
SALUD  / Científicos descubren que la secreción de una bacteria podría destruir células cancerosas

Científicos descubren que la secreción de una bacteria podría destruir células cancerosas

Científicos del Centro de Investigación del Cáncer han descubierto que la proteína HapA, producida por la bacteria 'vibrio cholerae', puede destruir células tumorales, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2025
Editado por: Angélica Yelithssa Morales C.
health-assistant-taking-care-female-patient.jpg
Científicos españoles descubren mecanismo en que la secreción de una bacteria podría destruir células cancerosas
Freepik

