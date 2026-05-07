Minsalud e INS hablan de hantavirus y aclaran si hay casos en Colombia: dictan recomendaciones

El Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) y el Instituto Nacional de Salud (INS) emitieron un comunicado este jueves en relación con el evento internacional asociado al hantavirus, cuyo brote fue reportado en un crucero que salió desde Argentina. Las autoridades colombianas confirmaron que a la fecha no hay alerta sobre la presencia de este virus en el país, pero están fortaleciendo la vigilancia epidemiológica.



"En seguimiento al evento internacional notificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionado con casos graves de enfermedad respiratoria asociados a hantavirus en pasajeros de un crucero internacional, actualmente no se han confirmado casos de infección por hantavirus en Colombia", se lee en el texto compartido por Minsalud. La cartera y el INS entregaron detalles del caso que tiene en alerta a la OMS. Asimismo, dieron recomendaciones para la población colombiana.

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De acuerdo con las autoridades sanitarias, los hantavirus "corresponden a un grupo de virus zoonóticos transmitidos principalmente por la inhalación de partículas contaminadas provenientes de excretas (orina, saliva o heces) de roedores silvestres infectados". La cepa Andes del virus, que fue identificada en el crucero MV Hondius, fue confirmada como trasmitible entre humanos. La OMS indicó que el evento fue reportado el 2 de mayo y hasta el momento se han identificado 8 casos compatibles con la enfermedad.

"En las Américas, algunos hantavirus pueden causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave, caracterizada inicialmente por fiebre, malestar general, cefalea y síntomas respiratorios inespecíficos, con posible progresión rápida a dificultad respiratoria severa, compromiso cardiovascular y choque", alertó el Minsalud. La entidad explicó que aunque en Colombia no se han documentado casos clínicamente confirmados de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, identificaron "evidencia serológica de exposición previa a hantavirus en humanos y reservorios silvestres en algunas regiones".



Investigaciones desarrolladas entre 2004 y 2016 por instituciones académicas y centros de investigación identificaron la evidencia serológica, lo que sugiere "circulación potencial de virus relacionados, aunque no constituyen evidencia de transmisión activa sostenida ni de enfermedad clínica confirmada en el territorio nacional". El INS, como parte de las acciones de preparación y respuesta frente a zoonosis emergentes, "fortaleció desde 2016 la capacidad diagnóstica y la vigilancia diferencial para hantavirus en casos de síndrome febril agudo grave, infección respiratoria aguda grave inusitada y muertes de etiología no esclarecida".



El Ministerio de Salud aseguró que en 2023 el hantavirus fue incorporado dentro de las prioridades nacionales de vigilancia de enfermedades zoonóticas: "Lo que permitió consolidar protocolos de detección temprana, investigación epidemiológica y articulación intersectorial bajo el enfoque de Salud Global (One Health)".



Recomendaciones de Minsalud e INS sobre hantavirus

Las entidades colombianas recomiendan a la población mantener las medidas generales de prevención para disminuir el riesgo de exposición a roedores, así como enfermedades respiratorias y aquellas relacionadas con los alimentos entre ellas:



Se debe garantizar la limpieza y desinfección de aquellos alimentos no perecederos que sean almacenados por tiempos prolongados y asegurar que sus empaques no se encuentren rotos o con abolladuras.

Tener precaución con el consumo de alimentos envasados, empaquetados o enlatados que hayan estado en procesos de bodegaje largos.

Mantener una higiene adecuada de viviendas, bodegas y áreas de almacenamiento.

Evitar la acumulación de residuos y alimentos expuestos que favorezcan la presencia de roedores.

Sellar grietas y espacios que faciliten el ingreso de roedores a los hogares.

Utilizar elementos de protección personal, incluida mascarilla, durante labores de limpieza en lugares cerrados o con evidencia de infestación por roedores.

Realizar lavado frecuente de manos.

Consultar oportunamente a los servicios de salud ante síntomas febriles o respiratorios, especialmente si existe antecedente de exposición a ambientes con presencia de roedores.

#Comunicado | #Minsalud y el @INSColombia, informan que, en seguimiento al evento internacional notificado por la @opsoms relacionado con casos graves de enfermedad respiratoria asociados a hantavirus en pasajeros de un crucero internacional, actualmente no se han confirmado… pic.twitter.com/miGaDRmeSc — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) May 7, 2026