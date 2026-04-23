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Estos son los servicios y medicamentos que quedan fuera del plan de beneficios en salud de las EPS

El listado de procedimientos que dejarán de ser cubiertos por las EPS y que no serán financiados a través del Plan de Beneficios en Salud incluye 117 tecnologías y medicamentos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Estos son los servicios y medicamentos que quedan fuera del plan de beneficios en salud de las EPS
La lista compromete 117 tecnologías y medicamentos -
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El Ministerio de Salud dejó en firme una normativa con la que determina las tecnologías y los servicios que quedan por fuera del plan de beneficios a los que los colombianos acceden a través de su EPS.

La lista de procedimientos que no brindarán las EPS y que no serán financiados por el Plan de Beneficios en Salud compromete 117 tecnologías y medicamentos.

¿Cuáles medicamentos salen del plan de beneficios de salud?

En esta lista se mantienen algunos que ya estaban excluidos y hay cuatro novedades: no se entregarán más medicamentos como acetaminofén con codeína o acetaminofén con hidrocodona, en el contexto del dolor neuropático. Tampoco se entregará la diacereína, clave para tratar la forma más común de artritis.

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A esta medida se suman tratamientos y procedimientos como el minoxidil para la alopesia, la restauración de dientes mediante incrustación metálica y la aplicación de plasma rico en plaquetas.

¿Qué cirugías no harán parte del plan de beneficios de salud?

El Ministerio de Salud reiteró que los otros 114 servicios, en su mayoría estéticos, seguirán por fuera de la financiación del sistema, como la rinoplastia, liposucciones, mamoplastias, rejuvenecimiento vaginal y alargamiento de pene. Tampoco se puede acceder a productos cosméticos. como cremas faciales o lociones hidratantes.

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Los especialistas insisten en que actualmente en Colombia los procedimientos de cirugía plástica deben garantizarse por la EPS solo cuando tengan fines reconstructivos o funcionales. “Si el paciente está sano y vamos a hacer una cirugía solo por fines estéticos, que no la cubra el sistema. No queremos robarnos recursos del sistema para este tipo de procedimientos. Pero si hace parte de todo el conjunto de la reconstrucción para mejorar la calidad de vida de ese ser humano, de ese colombiano, que se pueda reintegrar nuevamente a su trabajo, nuevamente, que tenga una vida social, ahí considero que podemos, a través de la interpretación de la norma, lograr que se siga el final del proceso reconstructivo de ese paciente”, manifestó la doctora Lina Triana, expresidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Estética.

Los tratamientos de fertilidad siguen por fuera del plan de salud, como la fecundación in-vitro o la inseminación artificial. Actualmente, en promedio, uno de estos tratamientos puede costar entre 25 y 30 millones de pesos y cada vez son más las personas que buscan el servicio.

“La tasa global de fecundidad pasó del recambio poblacional que era 2.1 a 1. 7 y Colombia está incluso mucho más por debajo y eso significa que cada vez más mujeres y más parejas están necesitando tratamientos de reproducción asistida para lograr sus futuros embarazos”, explicó el doctor Iván Montes, médico ginecobstetra de la Asociación de Reproducción Humana.

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La normativa también vuelve a dejar por fuera de las obligaciones del sistema de salud productos de uso personal como papel higiénico, toallas húmedas, antibacteriales y otro tipo de procedimientos alternativos como la aromaterapia, suplementos dietarios o vitamínicos. Es importante recordar que el listado de servicios y tecnologías que no son financiados con recursos públicos de sistema de salud se actualiza cada dos años.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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