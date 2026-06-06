¿Va al Mundial 2026? Ojo a las vacunas y los cuidados que recomiendan expertos antes de viajar

Los colombianos ya se preparan para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Muchos de ellos planean viajar al evento más grande en la historia de esta competición, no solo por la cantidad de selecciones participantes, sino también por el masivo flujo de aficionados que se movilizarán entre Estados Unidos, México y Canadá.

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Por esta razón, durante varias semanas, aeropuertos, estadios, hoteles y zonas turísticas registrarán una alta concentración de personas, lo que incrementa el riesgo de circulación de virus y otros agentes infecciosos. Ante este panorama, los expertos recomiendan a los viajeros colombianos revisar y actualizar sus esquemas de vacunación, así como adoptar medidas preventivas frente a enfermedades respiratorias, gastrointestinales y virales.

Diana Sandoval, experta del Programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, advirtió que "desde la perspectiva de la salud pública, los eventos masivos son escenarios donde aumenta el riesgo de contagio de enfermedades como las respiratorias. También pueden presentarse enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo masivo de alimentos, ya que en estos contextos algunas medidas de higiene pueden verse comprometidas".



Sarampión: la principal alerta epidemiológica

Aunque los países anfitriones no exigen vacunas obligatorias para el ingreso, las autoridades sanitarias, incluyendo el Ministerio de Salud de Colombia, enfatizan la necesidad de actualizar los esquemas contra el sarampión y la rubéola.

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La preocupación radica en un aumento de casos en América; según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el periodo 2025-2026 revelan una cifra de 14.891 casos de sarampión.

El impacto de esta enfermedad en los países anfitriones es significativo. México ha reportado 6.428 casos, Canadá 5.436 y Estados Unidos 2.242 contagios. Ante este panorama, los expertos recomiendan aplicarse la vacuna triple viral (SRP) al menos dos semanas antes del viaje, especialmente en personas que no cuentan con evidencia de inmunidad.

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Es importante recordar que los síntomas pueden aparecer entre siete y 21 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre alta, erupción cutánea, tos, congestión nasal y conjuntivitis.

Virus respiratorios en aglomeraciones: Influenza y COVID-19

La concentración de personas en espacios cerrados durante el torneo deportivo es un factor de riesgo para la propagación de la influenza estacional y la COVID-19. Sandoval explicó que "es importante tener al día las vacunas contra la COVID-19 y contar con el esquema completo de inmunización. También se recomienda la vacuna contra la influenza estacional, que se aplica anualmente y es especialmente importante para las personas mayores de 60 años".

Mientras que la influenza presenta síntomas como dolor muscular y cansancio intenso de uno a cuatro días después del contagio, la COVID-19 puede manifestarse hasta 14 días después con pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta y malestar general.

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Riesgos gastrointestinales y prevención de fiebre amarilla

El consumo de alimentos en la vía pública y los cambios en la dieta habitual de los viajeros pueden derivar en intoxicaciones o enfermedades gastrointestinales. Según la experta de la Universidad Manuela Beltrán, “los síntomas más frecuentes incluyen diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito y fiebre”, los cuales pueden surgir horas o días después de la ingesta de productos contaminados.

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Por otro lado, aunque no es un requisito de entrada generalizado para estos países, se aconseja tener al día la vacuna contra la fiebre amarilla, la cual debe aplicarse al menos diez días antes de viajar. Esta enfermedad viral, transmitida por mosquitos, puede presentar complicaciones graves como ictericia y hemorragias en sus etapas críticas.

Medidas de autocuidado y protección personal

Para mitigar riesgos, los especialistas sugieren mantener distanciamiento físico y el uso de tapabocas ante síntomas respiratorios. Sandoval señaló que "en espacios cerrados es recomendable mantener distancia de personas que presenten síntomas respiratorios evidentes. Si somos nosotros quienes tenemos una infección respiratoria, debemos tomar precauciones como el uso de tapabocas para proteger a los demás”.

Finalmente, se recomienda que niños y adultos mayores de 60 años tengan sus esquemas de vacunación completos y no queden solos en grandes aglomeraciones. Es fundamental que los viajeros porten sus medicamentos habituales, desinfectante de manos y el Certificado Internacional de Vacunación.