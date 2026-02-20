Funcionarios de la Nueva EPS son arrestados por incumplimientos: este es el drama de los pacientes

Las tutelas y otros recursos legales se han convertido en una alternativa para miles de pacientes usuarios de la salud que se ven afectados por la falta de respuestas de la EPS y otras entidades del sistema. En las últimas horas, se han conocido dos decisiones de la justicia que imponen medidas de arresto contra altos funcionarios de la Nueva EPS en diferentes regiones del país.

En Medellín, un juzgado penal ordenó el arresto por dos días y una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Oscar Gálvez, y el gerente regional, Carlos Andrés Vasco. La sanción se deriva del incumplimiento en la atención de Blanca Aurora Uribe, una paciente de 92 años internada desde hace mes y medio en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado.

La señora Uribe requiere con urgencia un cambio de marcapasos debido a que sus latidos son cada vez más lentos. Mónica Isabel Restrepo, hija de la paciente, relata con angustia la situación de su madre: “Mi mamá solo dice que quiere que le cambien su corazón (...) Dice: 'Quiero volver a estar en mi casa, con mi gente'... se desespera y dice que su vida se le está yendo”.



A pesar de que la familia instauró una tutela el pasado 23 de enero y posteriormente interpuso incidentes de desacato, la respuesta de la entidad fue nula. “Puse una tutela que no surgió efecto porque esta Nueva EPS no le prestó atención a esto y se [han radicado] dos desacatos; hoy ya se da un arresto contra las personas de la Nueva EPS... esperamos que ellos nos respondan”, señaló Restrepo.



“A pesar de todo lo que hemos hecho y lo que ha pasado la respuesta de esta entidad es cero, no se conduelen con esta necesidad de nosotros. Pido a la Nueva EPS que se pongan la mano en el corazón y pido por la vida de mi mamá que se está perdiendo por falta de un insumo”, añadió la familiar.

Ante la gravedad del asunto, el abogado penalista Santiago Trespalacios enfatizó que “esa orden debe ser cumplida de manera inmediata solo porque la orden la da un juez y es sobre derechos humanos fundamentales”. Luego de que se conociera su historia, Blanca Uribe fue trasladada finalmente al Hospital General de Medellín.



El drama de paciente en Soacha que no ha recibido medicamentos para el riñón

De manera simultánea, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Soacha notificó una sanción de 72 horas de arresto contra Salvador José Berrocal, gerente regional centro de la Nueva EPS. La medida responde al incumplimiento de un fallo de tutela a favor de Alberto Quintero, un paciente con trasplante renal que no recibe sus medicamentos inmunosupresores desde septiembre.

Quintero se encuentra actualmente en la Fundación Cardioinfantil bajo un tratamiento de plasmaféresis para intentar salvar su riñón. El paciente explicó su situación: “Hace siete años me hicieron transplante de riñones y en enero, por medio de una biopsia renal, encontraron que el riñón había hecho un rechazo. Esto se dio a partir de la falta de suministros de medicamentos por parte de la Nueva EPS, que desde el mes de septiembre no me entrega los inmunosupresores ni los medicamentos necesarios para continuar con mi tratamiento exitosamente".

La urgencia de Quintero es clara, pues teme que al salir de la clínica el ciclo de negligencia se repita: “Más allá de cualquier cosa, lo que más requiero en este momento es el suministro de medicamentos, ya que si bien el tratamiento que me están haciendo en este momento es muy efectivo y es muy bueno, al momento de salir de la clínica obviamente voy a requerir nuevamente el medicamento. Así que puede volver a suceder lo mismo".

Además del arresto, el abogado del paciente, identificado como Medina, confirmó que el juez “oficia a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se inicie una investigación penal, y oficia a la Procuraduría con el fin de que sea investigado disciplinariamente”. Hasta el momento, la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas sanciones judiciales que ponen en jaque a su directiva regional y nacional.

