Invima lanza alerta por Sal de Frutas Lua falsificada: así puede identificar el producto

Una alerta emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas entre consumidores y establecimientos comerciales en Colombia. La entidad informó sobre la detección y comercialización de unidades falsificadas de SAL DE FRUTAS LUA, un producto ampliamente utilizado para aliviar molestias relacionadas con la digestión y la acidez estomacal.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la alerta corresponde específicamente a presentaciones identificadas como lote 1M7500 con fecha de vencimiento DIC. 2027, las cuales fueron catalogadas como fraudulentas y podrían representar riesgos para la salud de quienes las consuman.



Invima alerta por falsificación de Sal de Frutas Lua

Según explicó el Invima, la situación fue detectada tras una denuncia y posteriormente confirmada por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario del producto en Colombia. La empresa informó a las autoridades que las unidades encontradas en el mercado con la identificación 1M7500 DIC. 2027 no corresponden a productos originales fabricados por la compañía.

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La entidad precisó que, aunque existió un lote auténtico identificado con el número 1M7500, este ya cumplió su vida útil y actualmente no se encuentra en circulación. Por esa razón, cualquier producto que se comercialice con ese mismo lote y con fecha de vencimiento en diciembre de 2027 debe considerarse falsificado.



Cómo identificar la Sal de Frutas Lua falsificada

La investigación permitió detectar varias diferencias entre el producto original y las unidades irregulares encontradas en el mercado. Entre las inconsistencias identificadas se encuentran cambios en el diseño del empaque, variaciones en la distribución de los elementos gráficos y diferencias en la impresión y la tipografía utilizada. Además, la codificación impresa como “1M7500 DIC 2027” no corresponde al sistema de identificación empleado por TECNOFAR TQ S.A.S.



Otro aspecto señalado por el Invima es que las unidades fraudulentas muestran el registro sanitario INVIMA 2008-010211-R2, mientras que el producto legítimo cuenta actualmente con el registro sanitario INVIMA 2023-010211-R3, que se encuentra vigente en el país.



Riesgos para la salud por consumir productos falsificados

La autoridad sanitaria advirtió que estos productos no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Además, se desconoce cuál es su composición real, su origen, las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como la trazabilidad de su distribución.



Precisamente por esa falta de información, el Invima señaló que consumir este tipo de productos puede representar riesgos para la salud pública. La entidad recordó que los medicamentos y productos fraudulentos pueden inducir a error sobre su verdadera naturaleza y no cuentan con las verificaciones requeridas para garantizar su uso seguro.



Qué deben hacer los consumidores en Colombia

Frente a esta situación, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir cualquier unidad de SAL DE FRUTAS LUA identificada como lote 1M7500 con vencimiento en diciembre de 2027. Las personas que actualmente tengan en su poder este producto deben suspender inmediatamente su uso e informar a las autoridades sanitarias sobre los lugares donde fue adquirido o donde se esté comercializando.

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Asimismo, quienes hayan presentado alguna reacción adversa después de consumirlo deben reportar el caso mediante los canales habilitados por la autoridad sanitaria para el seguimiento de eventos relacionados con medicamentos.



Recomendación clave para comprar medicamentos de forma segura

La alerta también sirvió para que el Invima reiterara una recomendación frecuente a los consumidores: verificar siempre que los medicamentos y demás productos para la salud cuenten con un registro sanitario vigente antes de comprarlos o utilizarlos. La entidad recordó que actualmente muchos productos fraudulentos son ofrecidos a través de canales informales, redes sociales, sitios web y cadenas de mensajería, por lo que recomienda adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y consultar la autenticidad de los registros sanitarios en las plataformas oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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