En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / Joven desarrolló una enfermedad crónica tras consumir sushi: "Los doctores ya no sabían qué hacer"

Joven desarrolló una enfermedad crónica tras consumir sushi: "Los doctores ya no sabían qué hacer"

Las complicaciones médicas posteriores a consumir este alimento la llevaron a pasar semanas hospitalizada, enfrentar cirugías de alto riesgo y recibir el diagnóstico de una enfermedad autoinmune.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Joven desarrolló una enfermedad crónica tras consumir sushi
Todo comenzó con síntomas gastrointestinales que inicialmente parecían una infección común. -
Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad