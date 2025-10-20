En vivo
Noticias Caracol  / SALUD  / Murió el Dr. Remberto Burgos de la Espriella, uno de los neurocirujanos más reconocidos de Colombia

Murió el Dr. Remberto Burgos de la Espriella, uno de los neurocirujanos más reconocidos de Colombia

Sus familiares y amigos le han dedicado sentidos mensajes al médico de 69 años, destacando su profesionalismo y sensibilidad con la que atendía a sus pacientes.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de oct, 2025
Remberto Burgos de la Espriella.
El doctor Remberto Burgos de la Espriella.
