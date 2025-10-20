Murió el Dr. Remberto Burgos de la Espriella, uno de los neurocirujanos más reconocidos de Colombia

La medicina en Colombia está de luto por la muerte del doctor Remberto Burgos De la Espriella, reconocido como uno de los mejores especialistas en Neurocirugía en el país y por ser experto en Aneurisma Cerebral. Sus familiares y amigos le han dedicado sentidos mensajes al médico de 69 años, destacando su profesionalismo y sensibilidad con la que atendía a sus pacientes.

Según Caracol Radio, personas cercanas a su familia aseguraron que el médico murió en su residencia en Bogotá, al parecer, por complicaciones asociadas a un aneurisma abdominal que le había sido diagnosticado hace un tiempo. Fue miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina, y también hizo parte de la Academia de Cartagena. Además, fue reconocido como residente Honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía.

Burgos, nacido en Montería (Córdoba) en 1951, también desarrolló una destacada trayectoria académica. Fue profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, y trabajó en el Hospital Universitario San Ignacio, en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en la Clínica del Country.



Su pasión por la profesión ha sido destacada por cientos de sus pacientes. Él mismo indicó, en una entrevista con El Tiempo en 2019, que disfrutaba profundamente de su trabajo: "Mire, en la vida, uno tiene compromisos y prioridades, y la médica es ante todo una vocación de servicio. Vocación de servir a nuestros enfermos, a nuestros pacientes. (...) La neurocirugía es exigente, de un compromiso bárbaro que yo disfruto a plenitud, y en el que invierto toda mi energía y pasión".

Asimismo, en la página web de Doctoralia algunas de las personas calificaron positivamente su experiencia con el Dr. Burgos. "Me ha visto en distintas ocasiones y siempre ha sido una persona con una calidad humana excelente, como médico es extraordinario"; "el mejor médico neurocirujano que conozco, para mí es casi mi héroe"; "las dos cirugías de columna que me ha realizado han sido exitosas", son algunas de las reseñas.



Los sentidos mensajes de despedida a Remberto Burgos de la Espriella

Algunas figuras destacadas del país se han despedido del reconocido neurocirujano en sus redes sociales, teniendo en cuenta que en los últimos meses se destacó por sus análisis y explicaciones de la evolución del senador Miguel Uribe Turbay. Una de las personas que se pronunció fue el expresidente Álvaro Uribe, quien escribió: "Dolor muy grande nos alberga con el fallecimiento del Dr. Remberto Burgos de la Espriella, médico cordobés, científico, ser humano insuperable, patriota de todas las horas. Solidaridad de todo corazón a doña María Stella su esposa, y a toda la familia".



Asimismo, el precandidato Abelardo de la Espriella afirmó: "Triste e inesperada partida de un ser humano excepcional y de un profesional extraordinario (...) Un patriota, un hombre de fe, de trabajo y de familia. Mis condolencias, cariño y solidaridad para su esposa, sus hijos y demás familiares. Duele el corazón. Paz en su tumba".

El partido Conservador, de igual forma, le dedicó un mensaje en su cuenta de X: "Desde el Partido Conservador lamentamos el fallecimiento del Doctor Remberto Burgos, conocido en el mundo médico como el padre de la neurocirugía en Colombia. Su entrega y amor por la investigación dejan un legado que quedará para siempre".

