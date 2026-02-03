Más de 15 horas duró cirugía de trasplante de cara en España: donante recibió la eutanasia

Un equipo de profesionales del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, en España, ha llevado a cabo el primer trasplante de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia y que decidió hacer esta acción solidaria antes de morir.

La receptora fue Carme, quien “sufrió una picadura de un insecto mientras estaba de vacaciones, lo cual le provocó una infección, vino en una sepsis y esto se complicó con necrosis de varias partes del cuerpo, entre ellas la zona de central de la cara”, le contó a Noticias Caracol en vivo el doctor Bernat López Masramón, quien estuvo entre los especialistas que asistieron el complicado procedimiento, que duró más de 15 horas.

"Lo que podría haber quedado en una anécdota acabó siendo una experiencia horrible para ella y todos los familiares", lamentó el jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados de ese centro, Joan-Pere Barret, quien lideró el procedimiento. (Lea también: El corazón de Luis Esteban sigue latiendo tras una decisión que cambia vidas en medio de la tragedia)



Requisitos de la donante

“Lo principal es la compatibilidad inmunológica, el grupo sanguíneo y después está la compatibilidad morfológica, tanto en el tamaño de la cara y los tejidos como en el color de la piel”, detalló el doctor López. Asimismo, deben compartir sexo.



Con estos requisitos, tener una donación de alguien que había solicitado la eutanasia -proceso en el que pueden pasar semanas o meses entre la toma de la decisión y la muerte asistida- ayudó a una mejor planificación.



Lo anterior, declaró López, “nos ha permitido imprimir en 3D el maxilar de la receptora de la donante, desarrollar guías impresas en 3D, guías de corte para el hueso para asegurar un buen encaje entre las dos pacientes”.

Por su parte, el médico Barret recalcó que la donante "quería saber si su cara era válida y podía donar. Fue la expresión máxima de amor y generosidad hacia los demás".

“Una de sus máximas preocupaciones, sus máximas voluntades, era saber que su cara y sus órganos iban a poder utilizarse para ayudar a otra gente”, agregó López sobre la donante, cuya identidad es anónima.

Lo más desafiante del trasplante de cara

López reveló que la cirugía duró más de 15 horas. “El primer momento desafiante es en el momento de la donación multiorgánica, porque es un momento crítico en el que, aparte de la cara, se tienen que donar el resto de órganos que son muy importantes y que van a salvarles la vida a otros pacientes. Compaginar la donación de todos los órganos junto con la cara y que todo funcione es complicado”.

“En el momento en que se extrae el órgano, el reloj empieza a contar en nuestra contra porque el tiempo que tenemos de isquemia es limitado. Si bien hay otros órganos, trasplantes de otros órganos que tienen tiempos de isquemia mucho más cortos en los que hay que ir mucho más rápido a revascularizar el tejido, en nuestro caso, los tejidos compuestos como es el trasplante de cara, que consta de tejidos que son piel, grasa, músculos y hueso en este caso, nos permite un poco más de tiempo hasta que se revascularice, pero aún ya así no es mucho y hay que hacer las cosas con celeridad y sin perder el tiempo”, detalló.

Explicó que “cuando nosotros abrimos este flujo y vemos que el tejido recibe la sangre y coge un buen color y esto se mantiene, ese es uno de los momentos que te calman más y ves que la cosa va bien”.

Reveló que, tras el trasplante de cara, Carme “no pudo verse porque estaba hospitalizada en una habitación de crítico donde la teníamos monitorizada y vigilada, pero al día siguiente de la cirugía, cuando ya se despertó, estaba contenta, se encontraba bien, estaba sin dolor. Muy agradecida desde el primer momento y contenta. Y ya luego cuando se vio, también agradecida y contenta y con ganas de recuperarse muy rápido, poder salir del hospital ya rápido y recuperando”.

Por su parte, Carme declaró a la prensa: “Sé que estaré bien porque tengo que estar bien. Entonces, pues ahora toca hacer mis deberes porque ellos ya han hecho todo lo que han hecho y están ahí dándome soporte, pero claro, yo ahora tengo interés en volver a gesticular normal como era antes. A mí me gustaba mucho reírme. Estoy en casa y a veces estoy mirándome en el espejo, haciendo las muecas, como diciendo ‘ya me parezco más a mí, ya empiezo a parecerme más’. Todo está evolucionando muy bien”.

