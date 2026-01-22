Contraloría alerta que deuda de EPS con hospitales públicos llegó a $16,28 billones: ¿a qué se debe?

La crisis financiera que atraviesa la red de salud pública en Colombia ha alcanzado niveles críticos. En un reciente y informe revelado por la Contraloría General de la República se dio a conocer que la deuda de las EPS con los hospitales públicos del país se incrementó en cerca de 4 billones de pesos en apenas nueve meses.

Este aumento representa un crecimiento del 30% en la cartera, pasando de aproximadamente 12 billones de pesos a la alarmante cifra de 16,28 billones de pesos. De acuerdo con el ente de control, esta situación se ha agudizado principalmente por el incumplimiento de las EPS intervenidas por el Estado.

La Contraloría identificó a las entidades con los saldos pendientes más significativos: Nueva EPS, Sabia Salud, ASMET Salud, Emssanar y Comparta. El informe señala que persisten los "pagos parciales, tardíos o inexistentes" por parte de estas EPS, incluso frente a servicios que ya están financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).



Ante este panorama, el organismo de control calificó las acciones de la Superintendencia de Salud como "insuficientes e ineficaces", advirtiendo que los pagos se han reducido drásticamente, en especial hacia los hospitales que ofrecen servicios de alta complejidad. Esta falta de flujo de caja pone en riesgo la operatividad de los centros de salud: "No tiene cómo volver a contratar especialistas, tiene restringido el tema de insumos, medicamentos, y eso lleva a que le toque cancelar cirugías o incluso aplazar procedimientos", advierte el organismo sobre la situación de los prestadores.



A pesar de que el giro directo (el pago que realiza el Estado a los prestadores sin intermediarios) registró un incremento del 27%, la Contraloría denunció una marcada disparidad en la distribución de estos recursos. Según el reporte, la mayoría del dinero se ha destinado a la red privada, la cual concentra el 67,7% de los giros, mientras que los hospitales públicos solo han recibido el 23,2%.

El caso crítico de la Nueva EPS

Una de las alertas más preocupantes del informe se centra en la Nueva EPS. La Contraloría verificó con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que la entidad dispone de recursos correspondientes a presupuestos máximos que no están siendo girados a las IPS. El ente de control enfatizó que la "aplicación inmediata" de estos dineros permitiría aliviar la asfixia financiera, especialmente en los niveles de baja complejidad de la red pública.

El estudio concluye con una advertencia sobre el impacto social de esta crisis: existe un riesgo inminente en la prestación del servicio de salud para los usuarios en más de 600 municipios del país. Mientras la ADRES y la Superintendencia de Salud han manifestado que revisarán el informe a detalle antes de pronunciarse, la sostenibilidad de los hospitales públicos se encuentra en incertidumbre.

