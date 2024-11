Ojo con automedicarse para tratar el insomnio: experta da recomendaciones sobre el trastorno

Expertos advierten sobre los riesgos de automedicarse a la hora de solucionar el insomnio. En lugar de ayudar, puede ser una pesadilla. El anhelo de dormir y de descansar bien lleva a que se recurra a diferentes opciones antes de ir al médico, lo cual es un error, porque el insomnio es un problema de salud.

>>> También puede leer: ¿Está embarazada? Ojo a estos síntomas que podrían alertar una falla cardiaca en esta etapa

Una solución a la que se recurre con mucha frecuencia es la melatonina. Se cree que es una especie de vitamina que ayuda a conciliar el sueño, pero se trata realmente de una hormona que ayuda a sincronizar todos los sistemas implicados a la hora de dormir, y como si fuera poco, usualmente vienen dosis muy altas.

Los trastornos del sueño afectan a cerca del 40% de la población mundial y, en la búsqueda de una solución, muchos recurren a cuanta alternativa les recomiendan o se encuentran en revistas o redes sociales. Estamos hablando de sedantes, hipnóticos, relajantes, entre otros. Sin embargo, tenga cuidado a la hora de usarlos.

La experta recomienda no automedicarse - Archivo

Publicidad

“Hay un abuso de los medicamentos para dormir. Las personas se están automedicando y lo que es bueno para una persona probablemente no es bueno para otra. Adecuadas o no adecuadas, existe la posibilidad siempre de adicción”, aseguró Karem Parejo, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sueño.

El uso no indicado, según Karem Parejo, puede generar diversas complicaciones que van desde no solucionar el insomnio hasta la adicción.

Publicidad

“Lo que al principio te produce beneficio ya después no, entonces vas a requerir una dosis cada vez más alta y más alta para obtener el mismo beneficio. Podría generar una somnolencia excesiva de los medicamentos para el insomnio, lo cual genera un riesgo de accidentabilidad, de errores, de alteraciones en la concentración y también dificultad en la toma de decisiones”, aseguró la experta en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Recomendaciones para el insomnio

No siempre se necesitan medicamentos para tratar los problemas a la hora de dormir. Así lo confirmó Parejo: “Es mucho mejor tener unos buenos hábitos de sueño. No hay un medicamento ideal, no hay un medicamento que sea inocuo, que no genere dependencia, que no genere efectos secundarios, que actúe igual en mujeres y en hombres, o en adultos y en los niños”.

Karem Parejo recomendó evitar los medicamentos naturales ya que “también generan adicción. Hay algunas gotas que venden en el mercado y demás que no sabemos cuál es la dosis para cada persona. Yo he visto pacientes que requieren dosis más altas a pesar de ser aparente una sustancia de origen natural”.

El sueño es una función natural del organismo como el hambre o como la sed, por eso no se acostumbre a dormir mal y no pierda tiempo. Por esto, Parejo recomienda “no automedicarse. Es importante que, si tenemos algún trastorno del sueño, si vemos que tenemos dificultad para concentrarnos, si nos quedamos dormidos con facilidad, si roncamos, hay una serie de enfermedades que tenemos que pueden afectar nuestra vida y que deben ser estudiadas y tratadas por un especialista”.

Publicidad

Además de los tratamientos individualizados, también hay recomendaciones como comer, usar dispositivos electrónicos o hacer ejercicio por lo menos dos horas antes de irse a dormir.

>>> También puede leer: Primera alianza en Colombia permite donación de células madre: ¿cómo se benefician pacientes?