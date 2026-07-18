Ojo con este suplemento para adelgazar: Invima advierte que cuenta con falso registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre un producto para adelgazar que se comercializa con el registro RSA 19320410, al advertir que este no cuenta con un registro sanitario otorgado por la entidad.

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La decisión se tomó luego de recibir denuncias y realizar las correspondientes acciones de inspección, vigilancia y control, que permitieron identificar la presunta irregularidad.

“La alerta fue emitida tras una denuncia y las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Instituto, mediante las cuales se evidenció que el producto incumple la normatividad sanitaria vigente y es promocionado con declaraciones engañosas sobre supuestos beneficios para la salud”, se explica en el comunicado.



El Invima evidenció que el producto "Linaza Canadiense, Té Verde y Chía", de la marca Fibra Plan, era promocionado con afirmaciones engañosas sobre supuestos beneficios para la salud. Entre ellas, que ayudaba a eliminar grasa corporal, favorecía la pérdida de peso, reducía los niveles de colesterol y fortalecía el sistema inmunológico.



Asimismo, la entidad aclaró que ninguna de estas propiedades cuenta con autorización o respaldo sanitario legal.

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Ante los hechos, Invima recomendó a la ciudadanía no adquirir ni consumir este producto y de haberla comprado, aconsejó suspender de inmediato su uso y reportar cualquier efecto adverso.

¿Qué deben hacer las personas que tengan este producto?

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Además, hizo un llamado a verificar la autenticidad de los registros sanitarios presentados únicamente por los canales oficiales antes de adquirir alimentos o

"Los alimentos no pueden publicitarse con propiedades preventivas, curativas o terapéuticas sin cumplir la normatividad aplicable, ya que estas prácticas representan un riesgo para la salud de los consumidores”, puntualizó.

Por otro lado, solicitó a las secretarías de salud territoriales reforzar las labores de inspección, vigilancia y control para identificar este producto en el mercado.

“El Invima continuará desarrollando acciones de inspección, vigilancia y control para proteger la salud pública e invita a la ciudadanía a consultar las alertas sanitarias y verificar los registros sanitarios de alimentos y bebidas a través de los canales oficiales de la entidad antes de adquirir cualquier producto”, agregó.

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¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:

