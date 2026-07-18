Messi reacciona a la viral foto con Lamine Yamal cuando era un bebé: "Es una locura"

Leonel Messi aseguró a poco tiempo para la final del Mundial de Argentina contra España, que es "una locura" la foto que le hicieron hace años con un Lamine Yamal bebé, y ahora su rival en el partido que entregará la Copa del Mundo 2026. El capitán de la Albiceleste habló durante un evento organizado en Nueva York en el Fanatics Fest previo a la final, en el que participó junto a su compañero Emiliano Martínez, al técnico Lionel Scaloni y al seleccionador español Luis De La Fuente y el centrocampista de La Roja Rodri.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lea también: Trump advierte con aumentar aranceles a Canadá por humo de incendios; preocupa la final del Mundial

En el evento participaron, en calidad de presentadores especiales, el tenista serbio Novak Djokovic, el exjugador inglés Rio Ferdinand, la estrella de la NBA Kevin Durant y la leyenda de la NFL Tom Brady, además del comediante Kevin Hart y el rapero Travis Scott.



Leo Messi fue el más aplaudido por el público y los cánticos hasta llegaron a interrumpir sus declaraciones.



¿Qué dijo Messi sobre Lamine Yamal?

"Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez", dijo Messi.



"Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también", prosiguió

Publicidad

"Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también", concluyó.

Scaloni, en su intervención, recordó que el fútbol, incluso en un escenario de máxima tensión como una final del Mundial, sigue siendo el juego que hacían en su niñez.

Publicidad

Emiliano Martínez destacó el impacto que el Mundial ganado por Argentina en 2022 ha tenido en su país y manifestó el deseo de volver a vivir esa alegría.

"Lo de esa foto es una locura. Él era un bebé y ahora estamos los dos en una final de una Copa del Mundo".



Lionel Messi, sobre la histórica foto junto a Lamine Yamal tomada para UNICEF.pic.twitter.com/8TFlbtaqYS — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 18, 2026

Por su parte, Luis De La Fuente arrancó su intervención subrayando la importancia del respeto recíproco y su confianza en sus jugadores.

"Cuando uno está bien acompañado por buenos futbolistas normalmente se equivoca poco, y eso me da tranquilidad para tomar decisiones en cualquier momento del partido", dijo.

Su líder en el campo, Rodri, prometió dar batalla en la gran final.

Publicidad

"Al final todos vivimos momentos de máxima tensión y creo que lo importante en esas situaciones es estar tranquilos. Mantener la calma, la confianza, es clave en ese tipo de torneos. No hay equipos que no pasen por dificultades durante el torneo y son los momentos en los que hay que estar más unidos. El equipo está preparado para el domingo para dar absolutamente todo", dijo.

AGENCIA EFE