Procuraduría extiende suspensión a funcionarios del Inpec indagados por fiesta en cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que son investigados por las presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de una agrupación musical y la realización de una fiesta en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, ubicada en Itagüí, Antioquia.



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La decisión fue informada por el ente de control este 18 de julio de 2026, que explicó que la medida cautelar se extenderá hasta octubre de 2026 al considerar que continúan las razones que dieron lugar a su imposición y que aún es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación disciplinaria.

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De acuerdo con la Procuraduría, la suspensión provisional comenzó a regir nuevamente a partir del 17 de julio de 2026 y cobija a los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; al intendente Eduardo Parra Ceballes; a los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez, así como al inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia.

El Ministerio Público indicó que, tras revisar el estado del proceso, concluyó que no han desaparecido los motivos que sustentaron la imposición de la medida cautelar. Según la entidad, el eventual reintegro de los funcionarios investigados podría facilitar la reiteración de las conductas que son objeto de investigación o interferir en el desarrollo del proceso disciplinario.



Por ese motivo, la Procuraduría determinó que la suspensión provisional continúa siendo una medida "idónea, necesaria y proporcional" para proteger la investigación mientras se esclarecen las presuntas responsabilidades de los servidores públicos involucrados.



Los hechos que son materia de investigación

La investigación disciplinaria está relacionada con hechos ocurridos el 8 de abril de 2026 en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, en Itagüí.

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De acuerdo con la Procuraduría, durante esa jornada presuntamente se omitieron los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes de una agrupación musical que ingresó al establecimiento penitenciario.

El ente de control también investiga un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en un informe oficial elaborado con ocasión de esos hechos. Con base en esas actuaciones, la Procuraduría resolvió mantener vigente la suspensión provisional mientras continúa el trámite disciplinario.

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La investigación fue reabierta en abril

Meses antes, la Procuraduría informó que había reabierto la investigación disciplinaria contra funcionarios del Inpec relacionados con la realización de la fiesta en el centro penitenciario de Itagüí, luego de que el proceso fuera saneado tras haberse declarado la nulidad por una posible falta de requisitos sustanciales en el auto de apertura.

En ese momento también fue vinculado el director encargado del establecimiento, Fabián Leandro León Rodríguez, quien ejercía como subdirector, por una presunta falsedad ideológica en documento público.

Además, el Ministerio Público compulsó copias para que se investigara al director titular del establecimiento penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntos cambios informales en los turnos del personal.

Tras conocerse esos hechos, Noticias Caracol conoció, en su momento, que el Inpec realizó una intervención de control y registro en los pabellones del establecimiento penitenciario durante tres días.

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Como resultado de ese procedimiento fueron incautados equipos de comunicación y tecnología no autorizados, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas, electrodomésticos, equipos eléctricos, elementos de cocina y otros objetos encontrados al interior del centro carcelario.

De acuerdo con la información conocida previamente, ni el Gobierno nacional, ni el Ministerio de Justicia, ni el Inpec autorizaron la realización de ese evento.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co