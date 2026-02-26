MinSalud emite circular por riesgo de brote de sarampión a pocos meses del Mundial de Fútbol

El Ministerio de Salud y Protección Social colombiano expidió la Circular Conjunta No. 004 del 25 de febrero de 2026 en la que da instrucción a entidades territoriales, EPS e IPS para prevenir posibles brotes de sarampión. Las directrices fueron emitidas para que Colombia se prepare ante una posible situación epidemiológica que se pueda desencadenar a raíz del flujo migratorio que habrá con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y otros eventos a nivel internacional.



La dependencia estatal pretende que en el país se fortalezcan las acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta en salud frente al riesgo de importación de casos de sarampión y rubéola. La circular establece lineamientos para garantizar la capacidad operativa de los servicios de vacunación, el aseguramiento del talento humano y la disponibilidad de biológicos, con el fin de evitar barreras de acceso. En ese sentido, el Ministerio busca que se refuerce la vacunación y haya mayor vigilancia.

¿Qué deben hacer hospitales y clínicas?

Los servicios de salud deberán activar un protocolo especial para atender casos sospechosos de sarampión. Esto incluye aislamiento inmediato del paciente y medidas de protección para evitar contagios dentro de hospitales y clínicas. También se ordena reportar de inmediato cualquier caso sospechoso y hacer seguimiento a los contactos.



Las IPS deben:

Completar las vacunas en niños menores de 11 años.

Aplicar la segunda dosis de Triple Viral en niños entre 2 y 10 años que aún no la tengan.

Vacunar a viajeros entre 11 y 59 años que no puedan demostrar que ya están inmunizados, al menos 15 días antes de viajar.

Cabe decir que no se puede exigir examen previo de anticuerpos para aplicar la vacuna. Además, todo el personal de salud debe tener completo su esquema contra sarampión y rubéola.



El Ministerio recomienda revisar el carné de vacunación antes de viajar, vacunarse con anticipación y acudir al médico si presentan fiebre y brote en la piel, informando si han salido del país.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

@pau.r.rozo en Instagram

