Alarmantes cifras de casos de maltrato animal: más de 8 mil denuncias en los últimos años

En Colombia cada vez es más común ver a familias con mascotas considerados un integrante más del hogar, es por eso, que también se han creado más negocios dedicados para ellos, como veterinarias, clínicas, colegios, hoteles, spas, entre otros. Sin embargo, alarmantes cifras de maltrato animal están preocupando a la ciudadanía. Séptimo Díaencontró casos sobre agresión a mascotas y buscó a quienes deben responder por esos hechos denunciados públicamente. ¿Qué dijeron al respecto? ¿Hay negligencia médica o maltrato?

>>>¿Cómo y dónde denunciar un caso de maltrato animal en Colombia? Tome nota

Algunas de las denuncias son presentadas por diferentes tipos de maltrato como: abandono, abuso sexual, negligencia, sobreexplotación, maltrato físico y emocional. Uno de los casos fue el de Camilo Jaramillo, un ingeniero mecánico pastuso de 32 años que desde que se independizó en la ciudad de Bogotá compartió su vida al lado de Kiara, su perrita de raza Bernés de la Montaña. Él era consciente que no podía estar las 24 horas con Kiara, por lo que, decidió meterla a un colegio por vía La Calera. Tras dos años de estar en ese lugar, un día le avisaron de su desaparición.

“Ella no se desapareció por si sola”, aseguró Jaramillo, quien a hoy no le convence la versión presentada por el colegio sobre la desaparición de Kiara. “El trámite se lo asignaron a la Fiscalía de La Calera, nos citó a los dos (él y la dueña del colegio canino) y hasta ahí llego el proceso. No hay nadie que regule esos colegios, no hay nadie que regule la desaparición de un animal, entonces no se podía hacer mucho”, mencionó.

Publicidad

>>>Estas son las sanciones que puede recibir por maltrato animal: altas multas y hasta prisión

Otro caso presentado fue la muerte de Lulú, una gata que fue llevada a un centro de spa para animales en Soacha, Cundinamarca, y después del procedimiento fue entregada a sus dueños sin vida, según ellos, porque le había dado un paro cardíaco. Santiago Reyes, el papá gatuno de Lulú, pidió al establecimiento revisar las cámaras para saber que había pasado realmente con su gata.

Publicidad

“Eso no fue ningún paro cardíaco, fue un asesinato”, aseguró Reyes, después de ver los videos donde se veía que el especialista, Rocky José Mujica, golpeaba reiteradas veces a Lulú y quien después de los hechos huyó del lugar, ahora no hay ningún rastro de su paradero.

>>>Atroz caso de maltrato animal: sujeto mató a su perro y lo desmembró

En los últimos años la Fiscalía ha recibido más de 8 mil denuncias por maltrato animal en diferentes ciudades de país. “Si nos limitamos al 2023, se denunciaron 1.002 casos, de los cuales solo 63 terminaron en una condena efectiva, alrededor de un 7% una cifra extremadamente baja”, indicó Camilo Machado, concejal de Bucaramanga que defiende los derechos de los animales.

La senadora y animalistas, Andrea Padilla, propuso la Ley Kiara, en honor a la perrita de Camilo Jaramillo. “Que exista un marco de sanción que establece básicamente, la suspensión temporal de la actividad, el sellamiento del establecimiento o la suspensión definitiva del permiso para operar”, aseguró Padilla. A finales del pasado mes de mayo, se aprobó el segundo debate de este proyecto que muy pronto podría ser una realidad.

Publicidad

>>>Terrible caso de maltrato animal: mujer golpea con un palo a perrita que acababa de dar a luz

Por ahora, sus dueños esperan que pronto se haga justicia por los casos de negligencia médica y maltrato animal contra sus mascotas porque saben que ninguna otra podrá quitar su dolor.