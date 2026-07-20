Abuso sexual en centro médico de Bogotá: auxiliar de enfermería habría agredido a paciente

A la cárcel fue enviado Nelson Fabián Sáenz Santamaría, un hombre que trabajaba como auxiliar de enfermería en un centro asistencial de Bogotá y que ahora es señalado de haber abusado sexualmente de una paciente que estaba hospitalizada en su lugar de trabajo. La Fiscalía General de la Nación dio detalles de este aberrante caso que se encuentra en proceso ante la justicia colombiana.

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¿Cómo sucedió el presunto caso de abuso sexual? Esto dijo la Fiscalía?

Los hechos ocurrieron hace un mes, el pasado 18 de junio, cuando la paciente se encontraba bajo los cuidados del centro médico donde trabajaba este auxiliar. La agresión ocurrió específicamente en el pabellón de cuidados crónicos y paliativos, donde la mujer se encontraba. De acuerdo con el ente investigador, Sáenz se habría valido de su rol como profesional de la salud y del estado de indefensión de la víctima, de 59 años de edad. Y es que la paciente carecía de la capacidad de oponer resistencia a los vejámenes a los que habría sido sometida. Para ese momento, la mujer padecía graves limitaciones físicas y cognitivas para defenderse de este crimen.

El ente acusador señaló que existen registros audiovisuales, entrevistas y diligencias de inspección judicial, entre otros elementos materiales probatorios que fueron recopilados en el sitio. El conjunto de estos elementos mostraría que Sáenz presuntamente ingresó a la sala donde estaba la paciente y la habría agredido en contra de su voluntad.



Como consecuencia de estas acciones, una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, agravado. El cargo no fue aceptado. Un juez penal de control de garantías accedió a la petición de la Fiscalía y envió a Sáenz a un centro carcelario como medida de aseguramiento.



¿Qué condena podría recibir el auxiliar por este caso de abuso sexual?

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De acuerdo con el Código Penal colombiano, el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, agravado, se castiga en Colombia con penas base de 12 a 20 años de prisión para acceso carnal (y de 8 a 16 años para otros actos), las cuales se aumentan de una tercera parte a la mitad por circunstancias específicas. Solo será hasta que ocurra el juicio contra el procesado que se conocerá cuál será la condena que recibirá este hombre por los delitos de los que se le acusó.

María Paula Rodríguez Rozo

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